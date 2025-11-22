台大學霸男星成「校霸」！特別研究變態、自戀人格 全靠女友才考上好學校
石知田在《如果我不曾見過太陽》中因飾演反派而被網友「恨到不行」，日前與柯佳嬿、曾敬驊、李沐等人出席「聖誕約定同樂會」，上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑。
石知田在現場並提到，自己為揣摩角色「歐陽悌」，大量閱讀變態心理與自戀人格相關資料：「我滿相信歐陽做的都是為了要填補他心裡很大的洞，在這立基點，我覺得他會做這些事是合理的。」
戲中是「校霸」，戲外石知田則曾是台大學霸，透露學生時期熱愛跳街舞，其實不是很喜歡上課，常被老師盯，笑曝當年能考上好學校，是因為女友帶他報全科班，直言：「我是一個需要被push的人。」
曾敬驊驚吐帳號被盜！發起靈魂提問
粉絲問答環節出現逗趣插曲，問題中突然投影出曾敬驊本人帳號的「靈魂提問」：「拍戲拍到一半變胖怎麼辦？」他先辯稱「帳號被盜」，隨後承認是他自己偷投稿的問題，更自爆拍戲時確實會偷吃宵夜，柯佳嬿也幽默笑回體重浮動3公斤很正常。
活動上也首先公開預告二部曲角色相關「線索禮物」，曾敬驊拿到古典樂德布西的《月光》CD，他表示：「看過一部曲的觀眾應該都知道這首曲子代表李壬曜（曾敬驊飾）對江曉彤（李沐飾）的重要情感，作為古典樂電台DJ的「夏天晴（柯佳嬿飾）」也與此曲有關聯，暗示兩人在二部曲中也將有微妙的發展。」
柯佳嬿則拿到蝴蝶眼罩，她分享：「我飾演的天晴是視障者，蝴蝶意象對她來說有更深層的含義，觀眾看二部曲會明白。」李沐拿到化妝鏡，象徵角色曉彤在經歷悲劇後，需不斷面對鏡中自己的恐懼，也透露「鏡子」在二部曲也會是看見真相的重要物品。石知田則拿到《金剛經》，笑稱：「看到的瞬間覺得應該放下屠刀。」
更多鏡報報導
曾敬驊《不曾見過太陽》境遇太悲慘 轉性成「殺人魔」！嘆：很多時候沒有選擇
校花驚吐遭霸凌「被關廁所」性格全變了 赴韓讀大學差點變車銀優師妹
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
其他人也在看
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
何豪傑慘遭「綁架毆打」 受傷竟還招惹不速之客！忙著「搏鬥」成體力大考驗
何豪傑在《好運來》中慘遭曾子益綁架並毆打，他形容，這場被綑綁的戲碼可說是體力大考驗，由於手腳被克帆捆綁，他必須「一直在做捲腹」來模擬掙扎的狀態，全身無法施力，只能靠腹部肌肉支撐，笑稱：「拍完之後腹部超級酸，感覺好像又多練了幾塊腹肌！」鏡報 ・ 19 小時前
「如果我不曾見過太陽」主演群合體宣傳 (圖)
演員姚淳耀（左起）和江齊、柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希、石知田21日在台北合體為新劇「如果我不曾見過太陽」宣傳造勢。中央社 ・ 1 天前
胡宇威罕見動怒！不忍了開罵「航空公司」指這地雷服務：人生中最糟一次
男星胡宇威（George Hu） 向來給人有親和有禮的形象，然而近日罕見動怒，在 Instagram 限時動態上公開痛批一家美國航空公司服務品質太差，直言這是他「職涯中最糟糕的飛行體驗」。向來形象溫和的他罕見發火，貼文一出立刻引發粉絲與外媒關注。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
普發1萬變9千！苦主曝ATM領錢「1慘況」 取消交易也沒用
普發現金1萬元正式上路，但一名網友透露，自己日前去ATM領取，確定領出1萬元之後，準備將9000元存回去，沒想到機台卻顯示只有8000元，讓她當場看傻，立即取消交易，但機台也只吐出8張千鈔，事後銀行回覆「無溢款」，她只好認了，文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
54萬中國人怒退赴日機票！「南韓人反應」網笑翻
生活中心／李筱舲報導日本首相高市早苗近日在國會強調「台灣有事即日本有事」，引發中國強烈反彈。隨著兩國外交緊張升級，中國多家航空出現大規模「赴日機票退訂潮」，取消量已突破54萬件。近期，粉專「不奇而遇Steven & Sia」分享了他們在南韓地鐵上聽到兩名南韓乘客討論此事，其中一人無奈地說：「所以現在他們都往韓國來了。」讓原PO站在一旁差點忍不住笑出來。民視 ・ 9 小時前
大峽谷、垃圾山連環爆！他批陳其邁包庇
[NOWnews今日新聞]高雄月世界景點附近山谷日前被發現遭棄置數百噸垃圾，變成大型垃圾山、惡臭四散，引發社會譁然。檢調追查後，指向民進黨籍碧紅里長李有財及其兒子涉案。國民黨立委羅智強批評，李有財曾與...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，最後得獎結果，由《地母》范冰冰奪影后、《幸福之路》張震奪影帝，最佳劇情片則由《大濛》拿下，完整名單如下。中天新聞網 ・ 3 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
氣溫雲霄飛車！週末中南部飆30度 下週又急降10度
氣溫雲霄飛車！週末中南部飆30度 下週又急降10度EBC東森新聞 ・ 6 小時前
金馬紅毯／跨國母子檔世紀合體！日本影帝西島秀俊降臨金馬 翁倩玉「半世紀前拿影后」：很高興回娘家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。以《在車上》、《愛情白皮書》聞名的日本金像獎影帝西島秀俊和金...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
《大學生》男星捐肝救父！肝硬化爸驚傳「排斥反應」最新病況曝光
34歲男星海產（劉威廷）當年以一首〈海產〉自創曲走紅，近年則活躍於各大綜藝節目，日前他於IG宣布將為父親動刀，捐肝救罹患肝癌的爸爸，如今最新近況曝光，20日海產再曝好消息，爸爸已經可以出院了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
預言中日關係「持續升溫」開戰機率曝 學者建議台灣可做1事
日本首相高市早苗近日在國會的「台灣有事」相關答詢，引發北京強烈不滿，中國祭出暫停日本水產品進口的反制手法，讓中日關係緊繃。旅居美國的學者翁履中分析，這波風波看似貿易衝突，背後其實是一場「非軍事型的極限壓力測試」，在缺乏外力介入的情況下，中日雙方都沒有退讓空間，恐怕還會再升溫一段時間，而台灣可以在這時機做一事。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
女獨旅大阪遭中年男「拉客」吃居酒屋 結帳嚇壞：怎貴10倍？
台灣旅客在大阪道頓堀遭遇惡意加價詐騙！原本只需581元台幣的晚餐，卻被多加一個零暴增至6041元。幸好店家最後承認按錯並退費，但網友發現同一家店四個月前也發生相同事件。專家提醒，遊客應避免被拉客帶往小巷或大樓內的餐廳，並建議使用現金付款或選擇連鎖店、有人推薦的餐廳，以免成為詐騙目標。日本已明文禁止餐廳或計程車拉客行為，在國外遇上消費糾紛，雖然金錢損失可解決，但若情況嚴重恐威脅人身安全，得不償失！TVBS新聞網 ・ 4 小時前
以為是落難竟是落網！大陸網紅「橙子姐姐」涉詐被逮 粉絲心碎
網紅「橙子姐姐」失聯引發全網尋人，卻驚爆她因涉及跨境詐騙與人口販運遭柬埔寨警方逮捕！擁有13萬粉絲的她，利用「海外創業成功」形象，誘騙大學生、待業年輕女性及創業失敗者前往海外，犯罪所得更流入其名下帳戶。專家呼籲民眾提高警覺，「以為是落難，原來是落網」，令粉絲心碎不已！TVBS新聞網 ・ 1 天前
免費喝珍珠奶茶！週末咖啡飲品優惠一次看 最高爽喝11杯
【記者莊偉祺／台北報導】週末好天氣迎來金馬獎頒獎、TWICE演唱會等活動，業者都推出咖啡飲品優惠來搶客！包含免費喝珍珠奶茶、鮮食配茶飲省10元，更有咖啡飲品組合優惠最高可買11杯。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前
ILLIT沅禧機場「小學生穿搭」太可愛！公司秒出手「重配眼鏡」、私服全交給造型師
事情起因於某次出國行程，沅禧沒有特別打扮，只是戴上眼鏡、口罩，揹著後背包，穿著完全不像偶像的舒適私服現身機場，意外衝上韓網熱門話題。網友忍不住笑喊：「好像小學生去郊遊」、「太可愛了」、「好感度直接飆升」、「這年紀的確偶爾會有這種穿搭」等。在韓國娛樂圈中，...styletc ・ 3 天前