台大學霸男星成「校霸」！特別研究變態、自戀人格 全靠女友才考上好學校

姚淳耀（左起）、江齊、柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希、石知田出席《如果我不曾見過太陽》聖誕約定同樂會。Netflix提供

石知田在《如果我不曾見過太陽》中因飾演反派而被網友「恨到不行」，日前與柯佳嬿、曾敬驊、李沐等人出席「聖誕約定同樂會」，上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑。

石知田在現場並提到，自己為揣摩角色「歐陽悌」，大量閱讀變態心理與自戀人格相關資料：「我滿相信歐陽做的都是為了要填補他心裡很大的洞，在這立基點，我覺得他會做這些事是合理的。」

戲中是「校霸」，戲外石知田則曾是台大學霸，透露學生時期熱愛跳街舞，其實不是很喜歡上課，常被老師盯，笑曝當年能考上好學校，是因為女友帶他報全科班，直言：「我是一個需要被push的人。」

《如果我不曾見過太陽》姚淳耀（左）、石知田劇中曾聯手欺負男女主角。Netflix提供

曾敬驊驚吐帳號被盜！發起靈魂提問

粉絲問答環節出現逗趣插曲，問題中突然投影出曾敬驊本人帳號的「靈魂提問」：「拍戲拍到一半變胖怎麼辦？」他先辯稱「帳號被盜」，隨後承認是他自己偷投稿的問題，更自爆拍戲時確實會偷吃宵夜，柯佳嬿也幽默笑回體重浮動3公斤很正常。

活動上也首先公開預告二部曲角色相關「線索禮物」，曾敬驊拿到古典樂德布西的《月光》CD，他表示：「看過一部曲的觀眾應該都知道這首曲子代表李壬曜（曾敬驊飾）對江曉彤（李沐飾）的重要情感，作為古典樂電台DJ的「夏天晴（柯佳嬿飾）」也與此曲有關聯，暗示兩人在二部曲中也將有微妙的發展。」

曾敬驊（右起）與李沐、柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》第二季中將揭曉劇中謎底。Netflix提供

柯佳嬿則拿到蝴蝶眼罩，她分享：「我飾演的天晴是視障者，蝴蝶意象對她來說有更深層的含義，觀眾看二部曲會明白。」李沐拿到化妝鏡，象徵角色曉彤在經歷悲劇後，需不斷面對鏡中自己的恐懼，也透露「鏡子」在二部曲也會是看見真相的重要物品。石知田則拿到《金剛經》，笑稱：「看到的瞬間覺得應該放下屠刀。」



