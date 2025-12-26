台大學霸竟成「強暴毒蟲」 認愛8年攝影師女友！不敢被看「瘋魔面目」原因曝光

石知田演出瘋魔反派受討論。百澤娛樂提供

35歲的石知田在《如果我不曾見過太陽》中詮釋變態強暴犯，甚至嗑藥、販毒等壞事做盡，瘋魔反派形象讓他近日頗受矚目。26日接受媒體訪問，透露還不敢讓交往8年的攝影師女友看，一方面是彼此都在忙，劇播出後彼此有空的時間都錯開，一方面也怕被追問劇情。

訪談之中，石知田洩露兩人同居中，感性表示：「她陪我度過滿多事情，像我媽去世、做頭七，她都陪著我，像家人一樣的溫暖。」提到自己在媽媽過世那段時間，狀態很不穩定，跟女友聊天時一下開心、一下又突然有負面想法，現在回頭看，都當成表演的能量。

石知田。百澤娛樂提供

養貓後生活全改變！連演技都升級

石知田也透露會陪女友去掃墓，還撿到現在養的愛貓，覺得是一個緣分。他坦言現階段狀況還沒準備好結婚生子，與女友交往6、7年時，開始養這隻貓，覺得人生進入到新的階段，也因此順利度過「七年之癢」。並形容：「我覺得養了牠之後，真的覺得人生過得滿溫馨的。」

劇中有一段是嗑藥、做惡夢導致尿床，石知田說，演出這段劇情也是透過模仿愛貓，因撿回牠時，就發現有癲癇症狀，每次發作時，都會在床上抽動，然後尿失禁。直呼養貓之後，不僅在生活、心靈層面，連對工作都很有幫助。

石知田在《如果我不曾見過太陽》中壞事做盡。Netflix提供

台大畢業卻自認不聰明！只是乖乖唸書

石知田是台大土木工程學系學霸，不怕這次演反派被定型，反而很高興讓大家看到極端面向，「那等於我中間的（角色類型）應該都可以做到。所以我反而很高興有他的出現，可以讓我不再只是一個很會念書的人或者很聰明的人，因為我從來都不覺得我我是很聰明的，我可能只是有乖乖念書。」

石知田也表示，覺得圈內有很多演員都很聰明、反應快，「可是那不是學歷問題啊，他們就很靈巧、很聰明。所以我反而一直以來都覺得，拜託不要再說我台大，我覺得那個壓力反而很大。」

石知田不怕演反派被定型。百澤娛樂提供



