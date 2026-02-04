台大學霸變毒梟！暗網販毒獲利33億 遭重判30年不得假釋

【緯來新聞網】2001年出生的台灣大學資管系畢業生林睿庠利用外交替代役身分掩護，自2020年涉使用化名「法老」成立暗網販毒，交易金額高達1.05億美元（約33億新台幣），並造成至少1人死亡，直到2024年在紐約被捕。美國紐約聯邦法院3日重判30年有期徒刑，且不得假釋。出獄後須監管5年，並沒收上億美元不法所得。

林睿庠透過暗網販毒，被判處30年有期徒刑。（圖／翻攝自法務部調查局）

當年19歲的林睿庠使用化名「法老王」（Pharoah）創立暗網平台「無痕市場」（Incognito Market），藉此販售毒品，從2020年10月建站到2024年3月關閉前，累積超過40萬註冊用戶，1800多名賣家完成逾64萬筆交易，販售毒品總量超過1噸。



林睿庠2023年原在聖露西亞擔任外交替代役，負責數位科技培訓計劃，2024年5月間前往新加坡申請研究所，經美國甘迺迪機場轉機遭FBI逮捕。林男落網後，美方與台北地檢署聯手追查金流，因懷疑林男為分擔風險，陸續將資產轉匯到外幣帳戶以及母親、弟弟的帳戶，檢方去年6月間搜索其位於天母的豪宅和銀行債戶，約談林母後將她列為洗錢罪被告，並扣查豪宅及帳戶內等上億元資產。



聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）痛批林睿庠是「最猖獗的毒販之一」，這是他27年半司法生涯中審過最嚴重、最離譜的毒品犯罪案，因此除了判處30年徒刑，且沒收1.05億美元犯罪所得。



克雷頓強調，林睿庠的罪刑造成毀滅性後果，至少1人死亡，加劇美國鴉片類藥物危機，為超過47萬名吸毒者及家人帶來痛苦，他警告所有毒販：「別以為躲在網路世界就能逍遙法外，區塊鏈和去中心化技術不是你們的護身符」。



據了解，林睿庠2024年12月16日聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）的庭上認罪，法官認定情節重大而從重量刑，判處30年有期徒刑，出獄後還得接受5年監管。



★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

洪金寶74歲了！生日開心與孫嗨跳海豹舞 驚人回春狀態曝光

蘇晏霈想戀愛加好孕來！生日遇噗嚨共同事黃文星 山坡打滾2回