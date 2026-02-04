台大學霸變毒梟！暗網販毒遭逮 美重判30年不得假釋

社會中心／綜合報導

台大學霸林睿庠，擔任外交替代役期間，涉主導全球最大毒品暗網平台販毒，兩年前過境美國時遭逮，如今美國聯邦法院，重判他三十年且不得假釋，聯邦法官更在宣判時表示，這是他在27年半司法生涯中，見過最嚴重的毒品犯罪。而林睿庠母親求情信也曝光，透露自己在得知兒子被逮當下，全身近乎癱軟。

涉嫌販毒在美落網的台大學霸林睿庠，在台灣依舊被列為外逃通緝犯，通緝時效長達40年，台大資管系畢業，擔任聖露西亞外交替代役男的他，還曾替當地警官，進行「網路犯罪與虛擬貨幣訓練課程」，前年過境美國紐約時遭逮，結果竟是私下竟主導暗網販毒，十分諷刺，如今遭到聯邦法院重判30年，還不得假釋。非本案律師包盛顥表示「根據美國刑事法律規定，跨國販賣或是運輸毒品，最重可以處無期徒刑，而根據美國量刑委員會的統計，販賣安非他命等毒品，平均刑度為10年。」

林睿庠擔任外交替代役期間涉嫌販毒 前往新加坡過境美國遭逮（圖／民視新聞）

根據判決指出，林睿庠以「法老」身分，在暗網經營毒品交易平台，當中有40萬買家帳號、1800名供應商，促成64萬筆交易，販毒總量超過1噸，交易金額高達1.05億美金，光是每筆收取5%服務費，獲利就超過600萬美金，法院依共謀販毒、洗錢等罪，重判他30年，出獄後還得監管5年。聯邦檢察官克雷頓，痛批他是世界上最猖獗的毒販之一，他的罪行造成毀滅性後果。聯邦法官麥瑪洪更強調，這是他27年半司法生涯中，見過最離譜的毒品犯罪案。非本案律師包盛顥表示「雖然被告家屬等人，曾多次向法院爭取從輕量刑，然而法院考量被告犯罪情節，判處30年有期徒刑，並且不得假釋，可以說是相當嚴厲之重判。」

台大學霸變毒梟！暗網販毒遭逮 美聯邦法院重判３０年不得假釋

美國聯邦法院今重判林睿庠三十年 法官表示執法27年半見過最離譜毒品案（圖／民視新聞）

隨著案件判決出爐，林睿庠母親求情信也曝光，他表示在得知孩子被美國FBI拘留當下，幾乎癱軟完全無法思考，無法理解一個，「積極進取、樂於助人、溫暖體貼」的他，怎麼會與司法問題有任何牽連。強調睿庠是她「引以為傲的孩子」，甚至還有台大資管所教授，也替林睿庠求情，只是聯邦法官似乎不受「悲情牌」影響，罕見做出重判。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

