台大學霸變「30億毒王」 調查局官網見通緝正面照

台大學霸林睿庠（24歲）在暗網以化名「法老」（Pharoah）販毒，不法獲利遭過30億台幣，去年5月在美國紐約甘迺迪機場遭逮，北檢查出他曾匯1.2億台幣到台灣，今年6月將他列為毒品案通緝犯，近日大頭照被公布在調查局官網查緝專刊。

林睿庠大頭照被公布在調查局官網查緝專刊。（圖／翻攝自調查局官網）

林睿庠是台灣大學資管系高材生，曾是參加數奧競賽獲得銅牌，因家庭經濟狀況不佳曾靠獎學金度日，2023年大學畢業後，在聖露西亞外交替代役，還數位犯罪分析師的身份培訓當地警察，未料他將所學用於犯罪，架設暗網「隱身市場」販毒，不法所得高達1億美金。

林睿庠今年5月從聖露西亞赴新加坡時，在美國紐約甘迺迪機場轉機時遭FBI逮捕，事後北檢也查扣他在北市天母的千萬豪宅，還查出他自2022年3月至2024年5月期間，曾將373萬多美元、外幣存入中國信託銀行安和分行外幣帳戶，換算台幣超過1.2億元全數查扣。

檢調依毒品罪偵辦並於今年6月27日發布通緝，時效長達40年，調查局官網近日更新外逃通緝犯名單，赫見林睿庠名列其中，他正面大頭照正式曝光，另外中、英文姓名、潛逃時間、地點都被公布。

