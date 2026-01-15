台大學霸鄭怡與王海玲欣賞「台大合唱團演出」.歲月讓她們變大齡學姐

鄭怡（右起）、邰肇玫、王海玲13日到國家音樂廳觀賞台大合唱團演出。觀賞變拍照立牌。（星光娛樂提供）

觀賞 「民歌天后 」鄭怡（13日）與王海玲以台大合唱團「大學姐身分，現身國家音樂廳，觀賞「台大合唱團 2026 冬季音樂會《有一份懷念》」。

鄭怡民國67年考進台大、並在大一即通過甄試加入臺大合唱團的學姊，這一夜對她而言，不只是單純看一場音樂會，而是一場從17歲一路唱回現在的「大型回憶殺」，而台大合唱團也尊敬原唱，邀請了曲目中《如果》、《奔放奔放》的邰肇玫和《偈》王海玲親臨現場，三位民歌女神一字排開齊坐台下，氣場強大，更顯現華語歌曲跨世代的真善美傳承！

鄭怡、王海玲、邰肇玫都是民歌時期的經典人物，三個小女生當年都從金韻獎脫穎而出，歷經了40年的交情，讓她們成為無話不說的好朋友，去年民歌50 系列演唱會，三人跑遍了大小巨蛋與全台，如今暫時告一段落，旋即被臺大合唱團邀看年度公演，其中鄭怡和王海玲是台大人，王海玲聽到自己的歌曲被重新編曲演唱，當下非常興奮激動，直說要站起來給台大合唱團和指揮歡呼：「Bravo！」