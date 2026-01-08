台大安寧共照模式 晚期癌友少住院更尊嚴

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）過去晚期癌症病人往往在生命末期才轉介安寧，導致醫病措手不及。台大醫院打造安寧共同照護模式，當患者在診斷出癌症晚期就介入，不僅減少臨終前住院次數，生活品質也提升。

相關成果去年12月刊登於國際期刊「美國醫學會網絡開放期刊」（JAMA Network Open） 。台大醫院今天在記者會中說明這套以「醫病共享決策」為核心的安寧緩和共同照護臨床作業流程。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀簡報指出，傳統醫療模式中，安寧照護常被視為「最後一招」，卻又面臨轉介過晚、跨科困難、溝通障礙等難題，牽涉文化、制度與跨團隊協調，是一項「困難但必要」的任務。

廣告 廣告

程劭儀說，台大醫院家庭醫學部打破既定印象，與耳鼻喉科、腫瘤科及多專業團隊合作，開發出一套以「醫病共享決策」為核心的安寧緩和共同照護臨床作業流程。

這套SOP主要針對初次診斷即屬晚期癌症病人。程劭儀表示，不同於以往等到疾病末期才轉介安寧的做法，這套模式在癌症診斷初期就啟動，透過結構化的3階段溝通，包括治療選項說明、風險與利益討論，以及釐清病人內心的價值與偏好。

程劭儀指出，這套流程的核心在於「賦權」給病人與家屬，讓他們在充分理解病情走向的基礎上，與醫療團隊共同參與決策，不再只是被動接受治療。

台大醫院分析逾400名第4期口腔癌病患，其中約200人接受前述安寧共照SOP模式，另外200人則循傳統治療模式。台大醫院家庭醫學部主治醫師黃獻樑說，研究結果發現，接受安寧共照模式的病人，死亡前3個月內住院次數，與沒有接受這套治療模式的病人相比，至少減少1次住院時間，這代表病人獲得更好的症狀控制，不必奔波往返醫院。

程劭儀表示，這項成果的意義不僅只於單一癌症的治療，更重要的是建立了一套「可複製」的成功模型。目前這套醫病共享決策SOP已擴展至胰臟癌、肝癌等族群，甚至計畫延伸至心臟衰竭等非癌症重症疾病。

「過去約1/3患者來到安寧病房時已經奄奄一息，讓醫護團隊感到遺憾。」程劭儀提到，若患者能提前接受全人照護，家屬就不用看著患者痛苦到最後，從生命到生活品質都跟著提升。

台大醫院表示，透過這種跨專業的共照模式，能讓更多重症病人在面對生命難關時，依然能獲得符合個人價值與生活目標的溫暖照護，讓醫療回歸「以病人為中心」的初衷。（編輯：管中維）1150108