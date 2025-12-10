台大實習律師知法犯法！酒駕改名求緩刑 二審「改判結果」出爐

即時中心／林韋慈報導

台大法律系畢業的實習律師鄭皓文（原名鄭兆宇）於2023年間酒後駕車，肇事撞上3輛轎車，造成54歲高姓駕駛不治死亡。事後鄭男酒測值高達0.83 mg／L，台北地院國民法官庭依酒駕致死重判7年6個月。鄭男不服上訴，強調已賠償家屬1200萬元、並兩度向家屬致歉，請求高院給予緩刑；但家屬痛批「無法原諒」，高院今（10）日改判4年6個月，可上訴。





檢警調查，2023年5月5日晚間至6日凌晨，25歲的鄭男與律師事務所同事聚餐、飲酒。清晨5時許，他回到台北市松山區取車後酒駕上路。5時39分行經國道萬芳交流道出口時，因酒精影響作用力，超速行駛無法控制，失控擦撞路緣後彈飛至對向車道，撞上停等紅燈的3輛車，導致其中一輛休旅車的高姓駕駛送醫不治。



鄭男也因傷送醫，抽血檢測酒精濃度高達166 mg/dl，換算呼氣值達0.83 mg／L。檢方隨後依酒駕致死罪將他起訴。事件經由國民法庭審理，台北地院國民法官庭指出，鄭男身為法律人卻嚴重違法，且未完整坦承犯行，因此從重量刑，判處7年6月，鄭男不服上訴。



高院審理期間，鄭男當庭向家屬道歉，稱對事故深感懊悔；律師團主張鄭男當時僅為實習律師，不應成為加重量刑因素，並強調他已賠償1200萬元、無前科且認罪，請求給予緩刑。高等法院今審酌賠償與量刑標準，改判4年6月徒刑，全案仍可上訴。

家屬事後表示，鄭男在事故後「連一句簡訊道歉都沒有」，後續上門探視、家中拈香、看亡者骨灰等行為，也都刻意錄影、呈堂作證，讓人感受不到真正悔意，「全都是演戲」。家屬指稱，死者母親甚至因悲傷過度不幸過世，對給予減輕刑期持以反對態度。





