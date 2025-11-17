「台大尊嚴遠不只這400份雞排」颱風假賭輸落跑 電機學長霸氣補位！雨中挺身：沒在跟你匿名

台大電機系校友親自發放400份雞排，現場學生直呼「雞排英雄」，雨中依舊熱鬧，成為校園熱門話題。（翻攝自threads/hui_bao_1004、jason981110、shaochenwu）

台灣大學近日掀起一場「雞排風波」。一名自稱台大大氣系的網友先前放話，若台北市未宣布颱風假，就要在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶。然而約定時間已到卻未見人影，引發校內外熱議。就在眾人失望之際，昨（16日）深夜一名同校電機系校友在Threads上挺身發文，宣誓「捍衛母校尊嚴」，並於今（17日）下午親自發放400份雞排。

為何台大校友要送雞排？

這名電機系校友發文喊話：「學弟妹 這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這400份雞排！」同身為台大校友，他表示實在「看不下去」，決定親自行動。

該名校友今凌晨1點多才終於訂好400份雞排，供下午於台大發放，並直言「想了想，無法排除外面的人假扮台大大氣的可能，這點我講得有點武斷，這對台大大氣、台大是不公平的。」「但希望我的行動能告訴大家，台大發雞排 沒在跟你匿名的！」

雨中發放 學生直呼「雞排英雄」

活動當天下著雨，加上校方限制，原定在傅鐘的發放地點臨時改到台大校門口。儘管過程稍有混亂，但現場依舊湧入大批學生與民眾領取雞排。許多人邊吃邊喊「感謝學長，吃飽了」「謝謝雞排英雄，應該拍一部電影」「學長你他媽太帥了！超水😍」「感謝電🐔系學長！」「必須來給說到做到的學長一個大大的讚！太帥氣了」

