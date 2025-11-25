台大導入雙腔心律調節器 突破醫療侷限提升患者生活品質

原本就有高血壓病史，再加上3年前因接受化療誘發心律不整，劉小姐先在爬樓梯時覺得很喘，戴了心率表監測才發現自己心跳低到每分鐘僅有40下，醫療團隊評估她的體質容易感染，不適合有導線的心律調節器，為她植入國內首批的雙腔無導線心律調節器。

患者劉小姐表示，「我住的是透天厝，那我常常要爬到3樓，我治療前爬到3樓我就不能再繼續，我要停一下再上去。」

醫師指出，一旦心跳過慢，不僅走路喘，甚至有昏厥跌倒風險，更怕心臟驟停，而過去無導線心律調節器都是單腔，僅能刺激心室，無法進行心房起搏。這次雙腔無導線心律調節器在臨床試驗期間共完成5位患者植入，追蹤近3年，患者心房與心室皆可維持良好同步性。

廣告 廣告

台大醫院心血管中心醫師劉言彬說明，「過去這種無導線的節律比較只能做到心室的起搏，但心房的起搏因為因為心房的結構比較薄，所以你要把一個無導線的機器固定在心房上，這個機器不能太大。」

由於心房肌層比心室更薄，能把2.1公克的無導線起搏器穩定固定於心房壁上，是一大技術突破。醫療團隊指出，未來可望進一步提升心臟收縮效能，造福更多病患，而目前仍屬於自費的服務。