台大就醫「收據無紙化」首日 患者：不方便！沒人為民眾發聲

台大醫院推動醫療永續，門診收費櫃檯從今年開始不再主動提供紙本收據，但首日實施就引發高齡民眾抱怨。院方雖派出多名人員協助下載手機應用程式，現場就醫的年長者仍對大幅減少紙本單據的做法感到相當不便。

為因應不提供收據的新政策，台大醫院今天在西址門診大樓張貼文宣宣導新制。（圖／資料照）

為因應不提供收據的新政策，台大醫院今天在西址門診大樓張貼文宣宣導新制，並透過海報推廣該院自主研發、整合門診叫號與就醫紀錄的應用程式。院方派員持手舉牌進行宣導，這些推廣人員還各自擁有「推薦碼」用於記錄業績，期望提升民眾下載比率。然而，許多病患不熟悉科技裝置操作，每協助一組病人就要耗費近十分鐘時間。

過去民眾繳交看診費用後，習慣索取蓋有院方印鑑的收據，用於報稅或申請商業保險、公司醫療費補助等用途。根據《聯合新聞網》報導，一位暱稱「快樂公主」的退休教師，剛滿六十五歲，因跌倒腳傷前往台大醫院就醫，她對該院不再提供紙本收據坦言「很不方便」。

這位女病患表示，對年紀較高的民眾而言，早已習慣繳費後索取蓋上院方印章的收據，感覺比較踏實，回家後也方便查看就醫歷程與花費金額。她說:「雖理解永續發展是趨勢，但仍遺憾都沒有人為民眾發聲!」她認為「永續、無紙化不能偏廢」，建議必要單據還是應該提供紙本。

台大醫院推動醫療永續，門診收費櫃檯從今年開始不再主動提供紙本收據，但首日實施就引發高齡民眾抱怨。（示意圖／資料照）

該名女病患自認跟得上社會發展趨勢且學歷不低，外界也許認為社經地位與她類似的民眾應能適應無紙化轉變，但實務上她本人卻感到不便。除收據無紙化外，她今天領取的藥品，院方未主動提供衛教單張，因領藥人數眾多，藥師也無暇逐一解釋。雖可利用機台列印衛教說明，但其中一項藥品說明在機台中無法選擇列印，她必須繞道多花時間拜託院方人員提供相關單據。

台大醫院醫務秘書陳彥元說明，台大並非「完全不提供」紙本收據，病人若有需求，在診間看診時可主動向護理師表達紙本收據需求。全院護理人員在看診後解釋後續流程時，也會主動「多問一句」確認民眾需求。不索取紙本收據的民眾，可在該院應用程式上查看就醫紀錄等資料。其他就醫相關單據如檢驗檢查單據等，目前仍維持紙本發放，方便民眾使用。

