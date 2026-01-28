台大師升等3度卡關獲賠10萬！ 二審逆轉校方獲免賠

林怡秀升等3度被阻，身心俱疲下她向台灣大學提出國家賠償55萬元，全案於二審出現逆轉。（圖／翻攝自台大運動設施與健康管理碩士學位學程臉書）

國立台灣大學共同教育中心運動設施與管理碩士學位學程擔任副教授的林怡秀，因為升等3度卡官對台大提出國賠官司求償55萬元精神撫慰金，於2023年11月17日判台大必須國家賠償10萬元精神撫慰金。不過，二審卻出現反轉，法官認為，升等未經台大審核通過，林女無升等權利受侵害，或應改以教授為聘任可言，改判台大免賠。

2021年3月5日提出升等教授申請案，當時的外審委員皆肯定林怡秀學術表現並一致推薦升等的狀況下，升等案仍被運管學程教評會否決。林怡秀決定向教育部提起訴願，教育部於同年12月28日認定台大運管學程處分違法，命其2個月內另為適法處分。

然而台大運管學程無視訴願決定，2022年7月7日才召開110學年度第2學期第2次學程教評會審議此案，且甚至在沒有提出具體理由的狀況下，再度推翻外審委員一致推薦林怡秀升等之意見，於2022年8月29日再度宣布不通過升等申請案，林怡秀只好第2次提出訴願。

孰料，這時台大運管學程分別於2022年12月1日、12月22日自行撤銷2次的處分，並稱「本校共教中心運管學程於111（即2022）年10月7日召開教評會議重新檢視第2次處分作成前原辦理各項審查作業之程序，發現程序不完備而有瑕疵」等語，林怡秀的第2次訴願結果也因此被教育部決定不受理。

2023年6月8日為林怡秀第3次升等機會，沒想到在苦等了2年以後，台大運管學程再度於同年的8月2日用函文通知林怡秀升等未獲通過，但函文卻仍無記載林怡秀升等未獲通過之具體理由。心力交瘁的林怡秀於同年2月18日向台灣大學請求國家賠償，但30日後台灣大學仍未展開協議，林怡秀希望司法能替受盡委屈的自己出口氣。

台北地院審理後認為，台大在處理林怡秀升等申請案過程中，構成怠於執行職務，且情節重大，侵害了林怡秀受憲法保障的工作權，且使其在這2年多經歷多次審議和行政救濟程序，原告精神上應受有相當之痛苦，2023年11月17日判決台大應給付10萬元精神撫慰金予林怡秀。

台大不服，提出上訴，二審法官認為，台大學程教評會、共同教育中心就林怡秀的升等，合計共有3次審查不通過，但非屬台大之公務員有怠於執行職務之情形，升等案既未經台大審核通過，林女也無升等權利受侵害或應改以教授為聘可言，全案逆轉勝，判台大免賠。

