台大年投入15億元留才攬才 (圖)

作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部新光醫院 宣布自明年起全面調薪，平均加薪 3.5%、護理人員最高累計逾 25%，並加碼簽約獎金與住宿福利，回應政府政策，打造留得住人才的永續醫療職場。新光醫院近期宣布明年 1 月 1 日起調升全體員工薪資，平均調薪3.5%， 預計每年增加 1 億元人事支出，全體員工薪資自 2024 年 2 月起陸續調升，至明年1月累計調薪幅度超過 14% ；輪值三班護理人員部分，自 2023 年 11 月至明年 1 月累計調薪幅度超過 25%，新進輪值三班護理人員薪資從 51,000 元/月調升為52,800 元/月，新進護理人到職第一個月核發簽約獎金 7 萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達 65,100 元。此外提供四年免費住宿等福利措施，盼透過努力提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入。政府喊話加薪、醫界聲援：改善起薪是醫護永續關鍵賴總統於 11 月健康台灣深耕論壇時喊話醫療機構加薪，衛福部長石崇良日前在媒體採訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪。護理師護士公會全聯會也聲援認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善

