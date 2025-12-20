台大年投入15億元留才攬才 提供新進教師創始經費

（中央社記者陳至中台北20日電）國際學術人才競爭激烈，國內也面臨人才大量外流到業界，台灣大學校長陳文章今天表示，台大每年投入約11億元留才、4億元攬才，並提供新進教師創始經費，期盼有較優渥的環境。

台大今天舉辦校務會議，陳文章向全體師生代表報告留才、攬才、增能相關資源。陳文章引述中研院院士林本堅日前受訪建議，應將國內教授薪資提高1倍以上，才能把優秀師資留下，可見台灣面臨的學術人才難題。

陳文章指出，除了國際競爭，現在業界的薪資也較高，學校雖有穩定的環境，但也必須提高薪資。現在台大雖沒辦法做到所有教師提高1倍，但透過各項獎勵措施，目前約6成教師可獲得加薪，每年「留才」約投入新台幣10億到11億元。而透過高教深耕和自籌經費延攬國際人才，每年「攬才」也投入3億到4億元。

陳文章也關注新進教師的處境，他回憶自己剛任教職時，辦公室裡可以說是「家徒四壁」，所有東西都要自己想辦法張羅。現在台大則有提供創始研究經費和設備補助，並提供5年的住宿保障，以及教學增能、法律稅務講習等，盡可能協助年輕學者。（編輯：謝雅竹）1141220