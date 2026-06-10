台大引進「碎化刀」 肝癌治療免開刀、免穿刺
〔記者羅碧／台北報導〕癌症治療朝「無創、精準、個人化」時代邁進。台大醫院引進「碎化消融(Histotripsy)」技術(或稱碎化刀)，利用高能量聚焦超音波穿透皮膚，直接將腫瘤組織擊碎、液化，不需開刀、也不需穿刺。目前已完成超過80例臨床試驗，適應症涵蓋肝癌、膽管癌及肝轉移癌等肝臟腫瘤，但此項治療需自費。
台大醫院今(10日)與美國超音波碎化消融技術公司 HistoSonics 簽署合作備忘錄(MOU)，同步成立「亞太癌症碎化消融訓練中心」，成為亞太地區唯一具備碎化消融臨床治療、研究發展及國際訓練能力的醫學中心，未來將肩負亞太醫師培訓、技術標準建立及跨國研究合作等任務。
台大醫院院長余忠仁表示，自2025年導入碎化消融技術後，台大已建立完整臨床與研究平台，成功應用於肝癌、膽道癌、胰臟癌、腎臟癌及肉瘤等多種高難度癌症與複雜腫瘤位置，並建構涵蓋病人篩選、影像評估、治療規畫、麻醉協作、術中監測到術後追蹤的完整照護流程。
台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文表示，癌症治療從傳統大傷口手術，逐步發展到微創手術、化學治療、放射治療及消融治療，而「碎化刀」代表癌症治療從「小傷口」再往「無傷口」邁進。其原理是利用聚焦超音波在腫瘤內形成微氣泡，透過氣泡快速生成與崩解產生的機械力量，直接將腫瘤組織碎化液化，而非以熱能燒灼或冷凍破壞腫瘤。
黃凱文指出，目前美國及台灣核准的適應症以肝臟腫瘤為主，包括肝細胞癌、膽管癌及各類癌症轉移至肝臟的病灶。台大自去年起展開相關臨床試驗，至今累積超過80例經驗，除肝癌外，也陸續應用於胰臟癌、腎臟癌、肉瘤及婦科腫瘤等患者。
他表示，對於早期肝癌患者而言，治療目標是根治，對於第4期癌症或肝轉移患者，則希望透過局部控制腫瘤，配合藥物治療、延長存活時間及改善症狀。
哪些病患最適合接受碎化刀治療？黃凱文表示，首要族群是原本適合接受腫瘤消融治療，但因腫瘤位置特殊而無法進行傳統消融或手術的患者，例如病灶靠近大型血管、膽管、腸胃道、橫膈膜，或位於肝臟深處。這類病人若接受傳統射頻消融或微波消融，可能增加出血或周邊器官受損風險，而碎化消融可望提供新的治療選項。
以肝臟深部腫瘤為例，黃凱文指出，傳統手術切除往往需要5至6小時，腹腔鏡或機器人手術可能長達7小時；傳統射頻或微波消融約20分鐘可完成，但風險相對較高。碎化消融實際治療時間約10至20分鐘，不過仍需加上術前定位與影像導引時間。
不過，黃凱文也強調，碎化刀並非萬能，也不是完全沒有風險。治療仍須在全身麻醉及插管下進行，若患者心肺功能不佳、無法承受麻醉，就不適合接受治療。此外，若影像導引不夠精準，仍可能傷及周邊器官，術後也可能出現感染等併發症。
值得注意的是，國際研究觀察到部分多發性腫瘤患者在接受碎化消融後，除了治療目標病灶縮小外，其他未直接治療的腫瘤也出現縮小現象，推測可能與免疫環境改變有關。
黃凱文表示，台大正規劃碎化消融合併免疫治療的臨床研究，希望未來除局部控制腫瘤外，也有機會提升全身性癌症治療效果，但仍需更多科學證據驗證。
費用方面，目前碎化消融尚未完成定價程序，後續仍須經台北市衛生局及衛福部審查，若相關流程順利完成，預估1至2個月內即可正式提供臨床自費治療服務。
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