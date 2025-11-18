社會中心／吳玟誼 黃啓豪 台北報導

台灣大學後門的和平東路〝美食一條街〞，傳出大量瓦斯外洩的意外！昨天下午，水利處在進行施工時，瓦斯突然外洩，飄出濃濃的瓦斯味，附近店家嚇到通通關門、不敢營業，還有業者聞到頭暈想吐，瓦斯公司緊急到場處理，修復完畢，所幸只是虛驚一場，但一天沒開門做生意，每一個店家的損失就是上萬元。

冒著雨，瓦斯公司人員，拿著鏟子不斷挖呀挖，要趕緊搶修，因為這裡的瓦斯管線疑似被挖破，瓦斯味濃到爆，店家完全不敢開火，更別說做生意了。

台大後門"美食一條街"瓦斯外洩 店家不敢營業損失上萬。（圖／民視新聞）





瓦斯味飄散整條街，店家聞到頭都暈了，趕緊互相通報，從下午到晚上，通通不敢再營業，就怕濃濃的瓦斯飄散，一遇到火光，釀成意外，只能把訂單全都取消，改天在補償客人。

事發在17號下午2點多，台大後門的和平東路二段118巷，這裡是美食一條街，餐廳、小吃店非常多，水利處在修復水溝蓋，施工到一半，突然有濃濃瓦斯味，瓦斯公司緊急來搶修。





台大後門"美食一條街"瓦斯外洩 店家不敢營業損失上萬。（圖／民視新聞）





對此，北市水利處表示，並沒有挖斷瓦斯管的情形，現場因瓦斯管線淺埋在溝蓋內已違規在先，現場僅就既有溝蓋結構敲除時，即飄出瓦斯味。所幸是虛驚一場，但半天來營業損失，店家只能自己摸摸鼻子吸收了。





