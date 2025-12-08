台大心臟權威連文彬耆壽99歲辭世 曾任李登輝醫療召集人逾12年

心臟醫學權威連文彬辭世，享耆壽99歲。圖為2019年他獲第29屆醫療奉獻獎畫面。總統府flickr



台灣心臟權威教授連文彬被孫女證實，12月6日辭世，享耆壽99歲。連文彬生前服務於台大醫院，更擔任已故總統李登輝醫療小組召集人12年，一生奉獻醫學，救人無數，曾獲醫療奉獻獎榮譽。孫女在社群貼文懷念爺爺，「現在您一定去了天堂，您一路好走，我們都會想念您。」台大醫學院院長吳明賢也發文哀悼。

連文彬的孫女7日在臉書上說明，爺爺於12月6日與世長辭，「我們的連文彬爺爺，謝謝您，您這輩子辛苦了，」她感佩道，身為心臟科權威爺爺這輩子救人無數，「現在您一定去了天堂，您一路好走，我們都會想念您。」

台大醫學院長吳明賢也在臉書哀悼恩師，「他的學生遍布各地，他的理念深植人心，他的身影更是許多人行醫道路上的指引。今天，我們失去了一位偉大的醫師、一位卓越的學者、一位溫暖的前輩。但他留給我們的精神、典範與故事，將會長久流傳，成為醫學院與醫界共同的珍貴資產。」

連文彬行醫超過半世紀 承擔李登輝健康重任

連文彬生於1927年12月29日，是國內心臟醫學權威，是引領心臟電氣生理學、風濕性心臟病、心律調整器研究的泰斗，在台大醫院服務長達64年，92歲還在看診，創下全台醫學中心年紀最長的看診醫師；連文彬退休時運用400多萬退休金成立「跨世紀醫療促進基金會」，用另一形式繼續守護台灣醫療。

連文彬過去也曾是李登輝醫療小組召集人，服務超過12年，曾隨行李前總統出訪各國，敬業精神令後輩相當敬佩。

