台大心臟權威連文彬辭世 曾任李登輝醫療小組召集人

（中央社記者曾以寧台北8日電）長期投入心臟領域研究、曾任前總統李登輝醫療小組召集人的醫療奉獻獎得主連文彬6日辭世，享壽99歲。台大醫學院長吳明賢深夜在臉書悼念恩師，願連文彬的仁心與智慧，繼續在心中發光。

連文彬從小家中環境艱苦，但憑藉優秀成績考進台大醫學院，走上心臟科醫師道，民國44年開始在台大醫院服務，期間他完成台大醫院第一例成功開心手術，更在民國58年完成台大醫院第一例永久性心律調節器體內安裝，種種成就奠定台大醫院及台灣醫界在心臟領域的研究基礎。

連文彬年輕時曾擔任前總統李登輝醫療小組召集人長達11年。他長期投入心臟領域研究，也幫助邦交國發展心臟疾病醫療，更致力培育心臟科人才。民國88年退休後，仍持續服務患者；更捐出新台幣400多萬元退休金，成立「跨世紀醫療促進基金會」，並且持續投入臨床、研究領域，於108年獲得醫療奉獻獎。

台大醫學院院長吳明賢昨天深夜在臉書（Facebook）發文追思連文彬表示，在這個令人深感哀痛的時刻，自己代表醫學院全體師生與醫療同仁，沉痛追思敬愛的前輩——連文彬。連文彬於6日晚上離世，不僅是醫界的重大損失，更讓所有曾受連文彬教誨、照護、啟發的人，心中留下難以言喻的感受。

吳明賢回憶，在自己還是醫學生的時候，連文彬已經是遠近馳名的「囝仔仙」。那時候，親友若有人懷疑有心臟問題，總會拜託他幫忙向連教授加號。即使門診總是人滿為患，連文彬仍盡力照顧每一位病患，從不讓人感受到一絲不耐。那份慈悲與耐心，是自己最早對「醫者」二字的深刻體會。

吳明賢說，自己成為內科住院醫師時，連文彬是當時的內科主任。病房迴診時，無論遇到多棘手、複雜的個案，連文彬總能舉重若輕、條理分明地分析問題，彷彿再困難的臨床挑戰，在連文彬眼中都能找到解方。

最讓自己難忘的，吳明賢說，是連文彬在迴診結束後，總會雲淡風輕地說一句，「留點時間去喝咖啡，思考清楚後再行動。」這是種深刻的提醒：醫師的決策，不能只靠忙碌與直覺，而需要沉澱、反思與清晰的判斷。這句話陪著自己走過無數個夜班、無數個艱難的臨床抉擇，也成為他後來教導年輕醫師時最常引用的智慧。

吳明賢說，連文彬的專業、風範與胸懷，塑造了台灣心臟醫學的重要基石。連文彬的學生遍布各地、理念深植人心，身影更是許多人行醫道路上的指引。醫界失去了一名偉大的醫師、卓越的學者和溫暖的前輩。但留下的精神、典範與故事，將會長久流傳，成為醫學院與醫界共同的珍貴資產；願連文彬安息，也願連文彬的仁心與智慧，繼續在大家心中發光。（編輯：李淑華）1141208