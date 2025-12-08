台大心臟權威連文彬辭世！石崇良稱「冷面笑匠」：有學問又風趣

衛福部長石崇良。（李念庭攝）

心臟醫學權威、台大內科教授連文彬6日辭世，享耆壽99歲，曾任已故總統李登輝醫療小組召集人。衛福部長石崇良今表示，連文彬完成台灣首例體內放置心臟節律器，是心臟電氣生理學（EPS）的創始者，他是很有學問又風趣的「冷面笑匠」，過去也曾受他指導，感到十分遺憾。

連文彬是國內心臟醫學專家，深耕心臟電氣生理學和風濕性心臟病等研究，被譽為台灣先驅，專精心血管病人開心手術前的心導管檢查、心血管攝影檢查。並曾任前總統李登輝的醫療小組召集人、於108年獲得醫療奉獻獎，當時高齡92歲的他仍在看診，是全國醫學中心年紀最大的看診醫師。

衛福部長石崇良今表示，昨天收到連文彬教授在台大過世的消息，感到十分遺憾，連文彬曾教導過自己，在台大醫院當住院醫師時就受過他的指導。

石崇良指出，連文彬學術成就非常高，是完成台灣執行首例「體內放置心臟節律器」的專家，也是台大心臟電氣生理學（EPS）的創始者，國內許多知名心臟專家都出自他的指導。

石崇良說，雖然自己沒有走心臟科，但住院醫師時期受過他很多指導，連文彬是一個很有學問又風趣的「冷面笑匠」，如今高齡99歲離世，仍深感遺憾。

