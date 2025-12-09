台大心臟權威連文彬逝世！名醫不捨 曝他「驚人絕技」：目瞪口呆

生活中心／彭淇昀報導

曾是前總統李登輝的御醫、台大內科名譽教授連文彬於12月6日晚間逝世，享耆壽99歲。對此，婦產科名醫施景中也發文哀悼，回憶不禁湧上來，他誇讚連文彬的抽血手法堪稱絕技，示範時讓學生看得目瞪口呆，並感嘆「好人，好醫師，好老師。一路好走」。

台大心臟權威連文彬逝世。圖為2000年時任總統李登輝頒發三等景星勳章予連文彬教授。（圖／翻攝自財團法人厚生基金會）

施景中8日晚間在臉書發文表示，連文彬教授曾是李登輝的醫療團隊召集人，同時又是醫療奉獻獎得主（第29屆）。他回想起，自己在大五、大六時曾當過他的學生，每週會有一次大查房，在病房跟著他看病人，可以說真的是如沐春風，一點架子都沒有。

施景中想起一件小事，大七那時候曾在腎臟科照顧病人，那個病人是連教授大學時的同班同學，是個成功的開業醫，但血管超難抽，在「看不到、摸不到（的血管）；看得到、摸不到；看不到、摸得到；看得到、摸得到」中的第二個等級，血管很細很淺，每次幫他抽血都很傷腦筋。

施景中接著說，連教授的「絕技」讓他大開眼界，一般我們會一直拍病人的手，讓血管浮起來，然後用手摸半天再下針，下針後找不到血管，還有時得在皮下戳來戳去找血管，「某一次大抽血，看到連教授跑來跟老同學問候，連教授手裡還拿著個10cc針頭，然後當場秀了一手絕技」。

施景中說，「那時tonique（止血帶）已經綁好，連教授跟我說，現在學生嫌打針太累工作太多等等，但他以前當學生就練就了一手抽血打針神技，已經過了幾十年還寶刀未老，覺得很受用，他一回頭，連用手指摸血管的動作也沒用，下針直接扎到他同學的血管，瞬間就抽了10 CC的血，看得我目瞪口呆，，暗暗叫道『好俊的身手』」。

如今連文彬逝世，讓施景中有些不捨，哀悼「畢業後還看過老師幾次，很久沒消息了。沒想到今天知道他仙逝了。好人，好醫師，好老師。一路好走」。

