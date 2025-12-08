台大心臟權威連文彬99歲逝世！名醫曝他「絕技」：看得目瞪口呆

醫療奉獻獎得主連文彬醫師辭世。（本報系資料照）

心臟醫學權威、台大內科教授連文彬於本月6日離世，享耆壽99歲，過去曾任已故總統李登輝醫療小組召集人，在高齡92歲時仍持續看診，對台灣醫療貢獻良多。婦產科名醫施景中今（8）日也在臉書發文緬懷，並回憶起連文彬抽血手法堪稱絕技，示範時讓學生看得目瞪口呆。

施景中在臉書發文表示，自己在大五、大六時曾當過連文彬的學生，每周會有一次大查房，在病房跟著他看病人，可以說真的是如沐春風，一點架子都沒有。

他接著指出，連文彬還有一件事讓他開了眼界，大七時曾在腎臟科照顧病人，那個病人是連文彬大學時的同班同學，是個成功的開業醫師，但血管超難抽，在血管「看不到、摸不到；看得到、摸不到；看不到、摸得到；看得到、摸得到」中是第二個等級，血管很細很淺，每次幫他抽血都很傷腦筋。

廣告 廣告

施景中稱，每次幫這位病人抽血都很傷腦筋，一般來說會一直拍病人的手，讓血管浮起來，然後用手摸半天再下針，下針後找不到血管，還有時得在皮下戳來戳去找血管。但某次連文彬來問候老同學，手裡拿著個10cc針頭，然後當場秀了一手絕技。

病人已經綁好止血帶（tonique），連文彬當時一邊跟施景中說，「現在學生嫌打針太累工作太多等等，但他以前當學生就練就了一手抽血打針神技，已經過了幾十年還寶刀未老，覺得很受用」。隨後一回頭，連用手指摸血管的動作也沒用，下針直接扎到他同學的血管，瞬間就抽10CC的血，施景中看得目瞪口呆，暗暗叫道「好俊的身手」。

施景中最後哀悼，「畢業後還看過老師幾次，很久沒消息了。沒想到今天知道他仙逝了。好人，好醫師，好老師。一路好走。」

更多中時新聞網報導

鍾瑶乳房手術 實習醫排排站

陳明珠空窗10年 砸3000萬入住博愛特區

羅志祥撇和經紀人祕密結婚生子