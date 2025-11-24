台大性平會委員違法代理「處分遭撤銷」 教育部：應依法補正

台北高等行政法日前認定，台大性平會性平會3名委員違法代理出席，撤銷性平會處分。教育部長鄭英耀今天表示，台大應該要就法論法，程序上若有疏漏，應該依法補正、改進。（圖／中時記者林縉明攝）

台灣大學一名女博士生3年前指控遭舍監性騷擾，向校方性別平等委員會提出申訴，但校方性評會調查後認定不成立，女學生不服提出行政訴訟。台北高等行政法院日前認定，性平會3名委員違法代理出席，撤銷性平會處分。教育部長鄭英耀今天表示，台大應該要就法論法，程序上若有疏漏，應該依法補正、改進。

鄭英耀今天出席立法院教育及文化委員會公聽會前受訪表示，針對台大性平案，台大性平會程序上確實有需要補正，性平會議組成應該要親自參加，不能代理，看起來台大性平案決議過程有委員沒親自出席，由代理參與會議，台大應該要就法論法，認真審酌最高行政法院所提決議，受害學生希望學校不要提上訴也有一定道理。

台大回應，此案已於法定期限內提出上訴，主因是台北高等行政法院並未對性騷擾不成立的調查報告表示意見，而是用性平會委員不可由他人代理的理由撤銷處分，此見解於法理上有重大爭議，也與現行的「各級學校性別平等教育委員會設置準則」規定矛盾，並對教育現場實務有重大衝擊，因此台大希望能上訴到最高法院，請求釐清此法律爭議。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

