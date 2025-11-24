台大性騷案 教長：校方程序疏漏應依法改進
[NOWnews今日新聞] 台大女舍監性騷擾案續燒，台北高等行政法院近日判決認定，台大性平會在程序上確實有需要補正處，依照相關規定，性平委員應「本人親自」參與會議，不應由代理代替出席；對此，教育部長鄭英耀今（24）日出席立法院教育委員會前受訪表示，他認為台大應該「就法論法」，認真面對高等行政法院所提出的指摘。
台大女舍一名已婚女舍監被控對一名女博士生性騷擾，女博士生指控已婚女舍監持有萬用鑰匙進入她的寢室，對她進行偷拍、偷親、在耳邊吹氣，甚至爬上床磨蹭等行為，台大性平會調查不成立。
女博士生不服性平會的結論，向法院提告，檢方後依強制猥褻等罪嫌起訴女舍監，台北高等行政法院判決撤銷台大性平會「不成立」原處分，要求學校重新進行調查或審議，台大提起上訴，並已解職該名女舍監，監察院則糾正台大。
台北高等行政法院判決指出，台大性平案之調查審議過程應予保密，如允許代理，將損害當事人之隱私及權益，顯非妥適，行為時性平會設置辦法無明文允許委員得委任他人代理出席，台大性平會所召開會議，自應由符合行為時性平會設置辦法第3條所定資格之委員出席才合法，若為避免流會，有委員自行委由他人代理開會，致出席委員未達最低開會人數者，該次會議所為決議非合法，台大本於該不合法之決議所為處分，與正當法律程序規定有違，應予撤銷。
但台大校方說明，性平法或台大性平會設置辦法，皆僅規定性平會委員之人數、組成及性別比例，均未明文要求性平會委員應親自出席，亦未明文禁止委員不得代理出席，而台大性別平等教育委員會設置辦法第3條，因故不能親自出席時，得指派代表出席，並得參與發言及表決，故提起上訴。
台大學生會今早也陪同性平案當事人召開記者會，針對台大校方拒不重啟舍監性平案調查，表達深切遺憾與強烈不滿，認為校方藐視司法、程序失當、對被害人救濟不足，呼籲校方重啟調查、勿再上訴。
對於此事件，教育部長鄭英耀表示，台北高等行政法院針對台大性平案，台大性平會議程序上確實有需要補正，以台大性平會委員組成來說，委員應該親自參加，不能有代理，這起性平案最後的決議，過程中有委員沒有親自出席，由代理人參與會議，所以，台大應要就法論法認真審酌最高行政法院所提的決議，在程序上如果有疏漏，台大應予以補正，台大校內有法律系，人才濟濟，許多法學專家可以討論這起性平案；學生希望學校不要上訴，也應該有她的道理。
