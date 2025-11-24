台大性騷案 鄭英耀：學生要台大不上訴應有其道理

（中央社記者林敬殷台北24日電）針對台大女博士生指控遭宿舍舍監性騷擾，台北高等行政法院認定台大性平會議組織不合法，判決撤銷處分，可上訴，該名學生呼籲台大不要上訴，重啟調查。教育部長鄭英耀今天表示，台大性平會議程序確實有需要補正，學生希望學校不要提上訴，應有其道理。

立法院教育及文化委員會今天舉行「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會，鄭英耀在會前受訪時做上述表示。

一名台灣大學女博士生2022年9月底向台大申訴性騷擾，指控遭林姓女宿舍輔導員親吻、擁抱、磨蹭、要求陪睡，並傳訊息、打電話騷擾，甚至找室友探查她的行蹤。台大性平會組成調查小組，2023年4月17日認定性侵害及性騷擾均不成立，女博士生提出申復、申訴、訴願等均被駁回，遂提行政訴訟救濟。

北高行認為，根據台大性別平等教育委員會設置辦法，沒有規定委員可以委任他人出席，但台大性平會2023年4月17日召開性平會議時，教務長、總務長及學務長3名當然委員沒有親自出席，由專門委員、總務處組長、學務處組長代理出席，應予以扣除，因此實際與會人數僅有10人，未達委員總數的一半，組織不合法，而做出的調查報告也有違反正當法律程序的瑕疵，判決撤銷處分。

鄭英耀受訪時表示，台北高等行政法院針對台大性平案，台大性平會議程序上確實有需要補正，以台大性平會委員組成來說，委員應該親自參加，不能有代理，這起性平案最後的決議，過程中有委員沒有親自出席，由代理人參與會議，所以，台大應要就法論法認真審酌最高行政法院所提的決議，在程序上如果有疏漏，台大應予以補正，台大校內有法律系，人才濟濟，許多法學專家可以討論這起性平案；學生希望學校不要上訴，也應該有她的道理。（編輯：蘇志宗）1141124