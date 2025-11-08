台大慈青邀海外友人 淨灘"手"護大地

國立台灣大學慈青社，利用周休假日，前往新北市三芝區沙崙湖海岸，舉辦淨灘活動。主題訂為「膚慰地球、手護大地、珍愛眾生 – 海好有你」。吸引了許多同學和志工參與。

人類，每天會製造一種自己都不願意擁有的產物，叫做「垃圾」，而且持續不斷地往外送、使得環境負荷已經過重。

台大慈青社長 許蕙寧：「我想藉由這次淨灘，讓大家建立起 與環境之間的連結，因為我在上學的時候，老師就有告訴我們說，如果想要讓大家真的愛護環境的話，其實是發自內心 自動自發 ，才會真的是，實踐環保最好的一個方法。」

台大慈青社發揮影響力，數十位志工在沙灘上、耐著呼嘯的海風，專注這些被拋棄的物品，撿起來，膚慰地球、守護海洋生物。

大學生 黃珍鷺：「我看到沙灘上有很多垃圾，也很心疼海龜和魚兒 海洋生物，我希望我們能盡一分力，即使只是一點點，也希望能幫助牠們，擁有一個更乾淨的環境。」

大學生 黃佑彤：「一起來的有德國人和法國人，我覺得和他們一起撿垃圾，是個很好認識彼此的方式，也能和他們一起玩得很開心，而且在撿垃圾的過程中，我也會覺得自己為環境盡了心力，心裡感覺很好。」

對比於台灣整個海岸線來說，這天撿起來的海廢，真的是少之又少。不過，參與的志工有感而發，今天不做、明天還有更多。環保行動的影響力，必須不斷地發揮。

