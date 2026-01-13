台大拆陳奇祿故居連砍7老樹！團體批校方「文化劊子手」

護樹團體13日表示，樹保條例去年通過新法，自「首次會勘」即進入「暫定受保護樹木」資格，團體近日申請故居倖存的10棵樹木受保案，台大卻疑似於申保至會勘前期間砍掉7棵老樹，批台大是「文化劊子手」。（台灣樹人會提供）

首任文建會（今文化部）主委陳奇祿在台大任教時，曾住在台北市溫州街52巷7號台大宿舍，該故居先前遭台北市文資會認定不具文化資產價值，現交由台大處置。護樹團體13日表示，樹保條例去年通過新法，自「首次會勘」即進入「暫定受保護樹木」資格，團體近日申請故居倖存的10棵樹木受保案，台大卻疑似於申保至會勘前期間砍掉7棵老樹，批台大是「文化劊子手」。文化局表示，現存3棵樹未達認定標準，但提醒台大應妥善加強保護。

廣告 廣告

護樹團體台灣樹人會指出，台北市樹保自治條例援引文資法暫定受保文資6個月，第三之一條「暫定受保護樹木資格」，是緣起於2年前「木柵砍樹案」「申請受保反成砍樹催命符」犧牲1棵芒果樹所換來的修法。近2年「申請受保反成砍樹催命符」，從木柵砍樹案-祜益建設砍50年老芒果樹案（催生樹保例修法，文化局耗2年修法暫定受保樹木條款）、南港研究院路百合社區停車場砍樹案(議會修法時)、至台大為第三起。台大這次是發生在新法公告後與施行銜接期，其砍樹毀文資惡行，比起營利事業的建商，有過之而無不及。

台灣樹人會表示，台大接連強拆曹永和故居與陳奇祿故居的砍樹毀文資行為，已經突顯出是文資教育、護樹教育、環境教育的負面示範，不止傷害影響台大於高等教育領域的社會觀感，其為都更利益極大化而砍樹毀文資，也影響整個社會文化風氣。

台灣樹人會批，護樹團體台灣樹人會譴責台大霸道砍樹毀文資，不尊重文資價值、樹木保護價值。台大已經不止是文資團體「搶救台灣文史故居聯合」 批判的「都更地王」、「文化劊子手」、更是護樹團體批判的「砍樹斧頭幫」。

護樹團體仍持續原先訴求，認為「3天內首次會勘」絕對會是個砍樹空窗破口，讓原先樹委會決議啟動比照文資法修法的良善美意，大打折扣，「亡羊捕不牢」，耗費多局處的辛苦努力與議員的審議，卻因修法未一次到位，未來新法公告後，施行後，恐將繼續還有更多「申保反成砍樹催命符」上演，更多老樹遭砍的犧牲，才能再喚醒社會輿論關注下，因為「捕不牢」而繼續「亡羊」，還要再次繁複修法，再次比照文資法，再修法才能「一次到位」。

文化局回應，於6日下午接獲市民提報後，依《台北市樹木保護自治條例》規定，於3個工作天內，於9日上午辦理現場會勘，並邀集樹木保護委員、土地所有權人、權屬及管理單位，以及提報所在地里辦公處與區公所等相關單位，共同前往大安區溫州街52巷會勘。

文化局表示，經現場初步判斷，該處樹木之「量體大小」尚未達受保護樹木之認定標準。惟提報人主張基地內樹木樹齡均達50年以上，仍須檢具航照圖、歷史圖資及現地照片等相關佐證資料，並於1個月內補齊送件，後續將提送樹木保護幹事會，由樹木保護委員進行專業審議認定。文化局也於會勘當下，提醒台大針對現場尚存3棵樹木，應妥善加強保護措施。

更多中時新聞網報導

搶救腦中風 2.68億獎勵跨院聯防

藍白「未來帳戶」明排審 財部反對

腸胃健康顧牢牢 享受活力老年