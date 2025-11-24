台大拒重審性平案、舍監留任 學生會籲：立即受理申復

台大學生會要求，台大需有三大作為，包含立即撒回上訴、說明性平調查期間未採取調職及停職等保護措施之原因、說明過去拒絕提供性平會委員名單理由。（賀培晏攝）

台大一名女博士生於111年指控遭到林姓女舍監性騷，然而透過校內申訴管道求助未果，遂改提行政訴訟，但至今仍爭議未解，為此台大學生會今（24）日舉辦記者會並指控，校方3年來利用各種行政手段拖延、拒絕重審，對受害者造成多次傷害，更讓舍監長期留任，讓其他學生同樣暴露在風險中，如今台北高等行政法院撤銷台大性平會處分，應立即重啟調查，教育部也需負監督責任。

台大學生會指出，台北高等行政法院已在上個月判決台大敗訴，並在判決理由明確指出性平程序違法的事證，命學校受理此案重新審議，然而，台大在敗訴後無視法院判決，選擇繼續上訴，遲至今日仍拒絕重啟性平程序，形同公然挑戰司法判決、浪費司法資源。

學生會長陳柏承表示，涉案舍監已遭檢察官起訴，行為可非難性高，且犯罪嫌疑已達受有罪判決之高度可能，然而台大始終未調離該員，反以「影響工作權」、「勞基法不允許」為由迴避處理，這樣的怠惰不作為，使得整體台大住宿學生安全陷入未知風險之中。

陳柏承補充，台大在整起事件中資訊黑箱嚴重，視性平會表決委員名單為「機密公文」，損害性平制度的公信力與透明度，不只如此，台大更將112年的性平會錯誤程序，透過113年「新訂定」的準則辯解，以行政權力規避司法責任。

當事受害學生控訴，既然北檢已起訴舍監，那也請台大重新開啟調查，但台大卻總是以「調查已完整，不再受理」為由，前前後後駁回4次的調查申請，如今行政訴訟部分也已作出判決，呼籲台大撤回上訴，不要浪費社會資源並檢討自己的錯誤。

台大學生會要求，台大需有三大作為，包含立即撤回上訴、說明性平調查期間未採取調職及停職等保護措施之原因、說明過去拒絕提供性平會委員名單理由，同時也要求教育部督導台大重啟性平調查，檢討現行校園性平處理流程的透明程度。

