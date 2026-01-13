台大挨批鑽漏洞 砍陳奇祿故居老樹

「台北市樹木保護自治條例」去年修正通過，明定樹木在認定是否具受保身分期間即具受保資格，護樹團體指控，申請首任文建會主委陳奇祿台大溫州街故居10棵老樹受保，所有權人台大卻於首次會勘前，砍除約7棵老樹，痛批台大鑽法律漏洞，讓新法成為「砍樹催命符」。北市文化局回應，現存3棵樹木未達保護認定標準，提醒台大應妥善保護。

陳奇祿在台大任教時曾住在北市溫州街52巷7號台大宿舍，故居先前遭台北市文資會審議後決議不具文資身分，不過，台灣樹人會祕書長潘翰疆表示，6日依樹保條例所定的樹齡滿50年、珍稀人文歷史，提報故居10棵樹木受保，文化局6日獲報並於9日首次會勘，台大卻於3天空窗期砍掉7棵老樹，剩下1棵橄欖樹及2棵椰子樹。

廣告 廣告

潘翰疆指出，在樹保條例新法公告與施行期間，應該為利害關係人對新法的適應緩衝期，不應該有「可趁空窗期砍樹」的行為，痛批台大鑽法律漏洞，他主張市府應修法，改為收到受保申請時，樹木即有暫定受保資格，若不修法恐有更多「申保反成砍樹催命符」的悲劇再次上演。

台大表示，整地工程自5日開始，早於護樹團體6日向文化局提報受保樹木前，且施工前早已調查確認基地內無受保樹木。

文化局回應，經初步判斷，故居現存3棵樹木「量體大小」尚未達受保護認定標準，但提報人主張基地內樹木樹齡均達50年以上，仍須檢具航照圖、歷史圖資及現地照片等相關資料，並於1個月內補齊送件，後續將提送樹木保護幹事會，由樹木保護委員審議認定。文化局已於會勘當下，提醒台大對尚存3棵樹木妥善加強保護措施。

樹保條例於去年通過新修正法條，即市府收到受保申請案時，應於3個工作天內派員至現場會勘，認定資格期間內，樹木為暫定受保護樹木，市府已於去年12月30日公告，待今年6月30日施行。