台大攜手Garmin 講座教授基金頒獎、教師宿舍正式落成
台灣大學近日舉辦「Garmin講座教授暨學者獎金基金」頒獎典禮，以及「台大‧Garmin教師宿舍」落成典禮。典禮由校長陳文章主持，並邀請捐贈方－台灣國際航電（Garmin）創辦人暨董事長高民環出席，共同見證合作成果。
全新落成的「台大．Garmin教師宿舍」設有14戶多房型宿舍，1樓規畫為生活服務空間，結合講座教授制度與優質居住環境，協助教師安心研究與教學。宿舍位於溫州街巷內，基地面積495平方公尺，地上6層、地下2層，設置機械與無障礙停車位，外觀延伸自台大農業陳列館建築語彙，兼具人文與現代美學。
今年邁入第二屆的「Garmin講座暨學者獎金基金」，由Garmin董事長高民環親自頒獎，表彰在研究與教學上表現傑出的教師。「Garmin講座教授」包括光電所特聘教授孫啟光、電機系特聘教授劉致為及材料系特聘教授高振宏；「Garmin學者」則有機械系教授藍兆杰、電機系助理教授藍嘉雅、李念澤及光電所助理教授黃亦騰。每位受聘者每年可獲3萬美元獎勵金，任期3年，可續聘1次。
陳文章表示，高民環得知台大百歲校慶計畫後，主動關心校務發展，除設立講座與學者制度外，更追加捐款支持教師宿舍興建與維修，完善攬才、留才方案。「台大．Garmin教師宿舍」落成，不僅是硬體建設的里程碑，更象徵台大在國際化師資發展上的重要一步。
高民環則說，他長年關心母校發展，並感受到台大團隊的行動力與教師對教育的熱忱。獲各界肯定後，他決定再捐贈500萬美元，擴大基金規模，新增10名獎助名額，並納入理學院的物理、數學及化學等領域。
高民環1971年畢業於台大電機系，1977年獲美國田納西大學電機博士學位。兩年來透過美國高氏家族基金會，共捐贈台大2500萬美元，成立「Garmin講座教授暨學者獎金基金」與「Garmin教師宿舍興建暨維修基金」，展現對母校台大教育永續發展的深厚承諾。
其他人也在看
立院表決通過 國發基金不當投資調查報告送部會參考
（中央社記者郭建伸台北31日電）立法院國發基金調查委員會擬具調查報告，認為國發基金有不當投資決策缺失。立法院會今天處理時上演表決戰，雖然民進黨立委反對，但仍不敵藍白人數優勢，調查報告將送經濟部與國發會參考。中央社 ・ 7 小時前
百億癌藥基金只編50億？病團、立委齊呼修法 讓癌友延續生機
當罹癌不再只是醫療挑戰，而成為一場與時間、金錢、制度的賽跑，癌症新藥的「可近性」信傳媒 ・ 5 小時前
海外基金10月績效表秒懂！台股基金漲逾10％稱霸 黃金基金走跌墊底
海外基金10月績效快報！總計本月以來截至30日，金管會證期局核備的963檔境外基金(包括股、債、平衡型、票券、另類投資)平均上漲2.06%。其中，台股基金平均上漲10.7％，表現最猛；反倒是先前強勢的黃金及貴金屬基金，本月拉回墊底。品觀點 ・ 7 小時前
Garmin捐台大教師宿舍落成（1） (圖)
導航與穿戴品牌Garmin捐贈台灣大學興建的教師宿舍，近日落成，座落於台北市溫州街巷內，外觀設計延伸自台大農業陳列館的建築語彙。中央社 ・ 8 小時前
《金融》利率連6凍！日股破52000點再創高 4檔國內ETF超high
【時報-台北電】日本央行決議利率維持在0.5%不變，連六次按兵不動，符合市場預期，激勵日本股市再度創高，日經225指數31日早盤一度突破52,000點，續寫歷史新紀錄。中國信託投信表示，在美日同盟的情況下，日圓欲弱不易，預期日本央行將採溫和升息策略，有望吸引外資進入日本股市，前景相對明朗的日本半導體產業。可望受惠。 在政策信心與匯率走勢雙重助攻下，日圓兌美元短線摜破153關卡，觸及9個月低點，進一步帶動出口導向與科技產業獲利前景。觀察31日在台日股ETF表現，仍以半導體主題的日股ETF表現最好，截至午盤，以中信日本半導體（00954）盤中漲逾2%最多，另外包含台新日本半導體（00951）漲約1.8%，兩檔日本半導體ETF皆再創掛牌新高。至於追蹤日經225指數的國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）則約有1.6%漲幅。 00954經理人許家瑜表示，日圓貶值有利出口導向的科技與製造企業，且日本央行仍維持寬鬆基調，資金環境相對寬裕，有助半導體產業進一步擴產與投資。隨著AI應用滲透率快速提升，從伺服器、高速運算到汽車晶片，皆持續拉動上游供應鏈需求。 日央未來將緩步升息，許家時報資訊 ・ 5 小時前
《基金》日經再創高 日股半導體ETF看俏
【時報記者張佳琪台北報導】日本央行決議維持0.5%利率不變，連6次按兵不動，符合市場預期，日股受激勵續寫創高，日經225指數今（31）日突破52,000點。投信表示，美日同盟之下，日圓欲弱不易，預期日本央行將採取溫和升息策略，有望吸引外資進入日本股市，又以前景相對明朗的日本半導體產業最能受惠。 在政策信心與匯率走勢雙重助攻下，日圓兌美元短線摜破153關卡，觸及9個月低點，進一步帶動出口導向與科技產業獲利前景。觀察31日在台日股ETF表現，以半導體主題的日股ETF表現最好，中信日本半導體（00954）漲逾3%最多，此外，台新日本半導體（00951）漲幅2.6%也強，兩檔日本半導體ETF均再創掛牌新高。追蹤日經225指數的國泰日經225（00657）漲幅2.3%、元大日經225（00661）約2.1%漲幅，表現都也不錯。 中信日本半導體（00954）經理人許家瑜表示，日圓貶值有利出口導向的科技與製造企業，且日本央行仍維持寬鬆基調，資金環境相對寬裕，有助半導體產業進一步擴產與投資。隨著AI應用滲透率快速提升，從伺服器、高速運算到汽車晶片，皆持續拉動上游供應鏈需求。 日央未來將緩步升息，許家瑜時報資訊 ・ 2 小時前
百萬人都愛！00878三大亮點穩居高股息市場主角
本周輝達GTC大會登場，加上美國各大科技巨頭釋出最新財報普遍優於預期，帶動本周台股漲勢強勁，且根據國家發展委員會公布9月景氣對策信號，景氣燈號由綠燈轉為代表擴張的黃紅燈，顯示台灣景氣持續回溫。受惠於全球AI、高效能運算（HPC）及雲端需求帶動，台股屢創波段新高。中時財經即時 ・ 4 小時前
98%台股基金受益人都賺錢！超過80萬人賺錢笑呵呵
台股頻創新高，順利站上2萬8千點大關，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據CMoney統計至10月29日資料顯示，1...聯合新聞網 ・ 3 小時前
川習會講和沒驚喜也沒驚嚇 專家：選股才是王道可用主動ETF靈活搶勝
第六次川習會落幕，協商內容大致是馬來西亞雙邊貿易代表會談的延續與落實。儘管會中釋出貿易休戰的氣息，但實質上的結構性問題仍未獲得根本解決。美中兩大巨人博弈之後，把關注焦點回到對台灣的影響，根據群益投信統計資料顯示，歷次川習會後，台股表現漲跌互見，整體影響有限。台股走勢除基本面因素外，仍主要受國際股市氣氛與外資資金動向所左右。鏡報 ・ 8 小時前
華大「SDGs永續山河展覽」 見證永續教育成果
中華大學隆重舉辦「SDGs永續山河展覽—新埔文化與茶花永續的藝術共伴」開幕典禮，活動由中華大學與台灣創價學會共同主辦，並邀請舒喜巷工作室及多位藝術家參與展出，展現校方在永續發展目標（SDGs）上的深耕與創新實踐。中華大學校長劉維琪表示，中華大學長期推動USR計畫，透過「驛動新埔」與「馥活茶花」等行動方案，讓學生在社區實作中理解SDGs的意涵，並培養改變社會的能力。今年更有31位學生自發報名擔任導覽員，讓劉校長引用創價學會創辦人池田大作的名言：「教育的本質不只是傳播知識，更重要的是喚起人心，讓學生在實踐中找到自己的價值與使命。」展現出SDGs教育的向心力與影響力。台灣創價學會美術館館長呂慧甄指出，創價美術館自2022年起推動「希望與行動的種子展覽」，已在全台超過60所學校展出，中華大學更是唯一連續四年舉辦的學校。她感謝校方的支持與學生的熱情參與，並期盼未來能持續深化合作，共同培育具永續思維的青年人才。展覽現場除靜態展示外，亦結合市集活動與藝術創作，舒喜巷工作室創辦人黃飛霖分享：「我們希望透過生活中的設計與再生創作，讓SDGs不只是口號，而是與生活緊密連結的實踐方式。」展區中展出由金馬獎服台灣好新聞 ・ 7 小時前
《基金》百萬股民注意了！00878配息0.4元年化配息率逾8%
【時報記者張佳琪台北報導】國泰永續高股息（00878）今（31）日公布10月收益分配，每受益權單位擬配發0.4元，單季配息率為1.84%，年化配息率8.11%。國泰投信指出，本週輝達GTC大會舉行，且美國各大科技巨頭釋出最新財報普遍優於預期，帶動台股漲勢強勁續創波段新高，在國內景氣持續回溫，以及全球AI、高效能運算及雲端需求帶動下，預料景氣轉強、出口持續暢旺，台股進入健康成長循環。 00878第四季配息金額每受益權單位擬配發0.4元，與上一季度持平，本次除息除息日為11月18日，最後買進日為11月17日，股息預計於12月12日發放。今年前三季配息金額分別為0.5元、0.47元、0.4元。 國泰投信指出，2025年台灣資通訊外銷訂單年增率達33.1%，顯示AI伺服器需求強勁，00878成分股中，AI及Apple「雙A」類股占比達50.02%，涵蓋聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光(3711)等具熱門題材股，受惠於半導體產業成長動能。金融股方面，在利率環境改善下，獲利回升，過往台股歷年表現在長線多頭時，類股輪動下，金融類股常有落後補漲的情形，國泰金(2882)、中信金(2891)時報資訊 ・ 3 小時前
00878每股配息0.4元！ 年化配息率7.37%
坐擁180萬受益人的人氣ETF 00878 今天宣布預估配息公告，本次配息金額為每股0.4元，與前次持平，以31日收盤價21.72元計算，單次配息率為1.84%，年化配息率為7.37%。太報 ・ 5 小時前
最高學府氣噗噗2／清理40件商標侵權！「台大」躍居超級品牌 300個商標在手
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導家喻戶曉的「國立臺灣大學」（台大）在台灣不僅是最高的學術殿堂，也是社會菁英的圖騰，更是一個需要被嚴格保護的超級品牌。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
國發基金不當投資調查報告 函送國發會、經濟部
立法院民眾黨團今日立法院會提議，針對立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會函送「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會調查報告書（含處理意見）」案，交經濟委員會處理相關議案時參考，並將調查報告書函送國家發展委員會及經濟部參考，民進黨團表達異議，因此進行表決，表決結果出席107人，贊成60人自由時報 ・ 7 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前