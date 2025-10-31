台大攜手Garmin 講座教授基金頒獎、教師宿舍正式落成

Garmin董事長暨創辦人高民環（圖左）、夫人趙郁芬女士（圖右）及台大校長陳文章（圖中），在「台大‧Garmin教師宿舍」落成典禮上剪綵。（圖／台大）

台灣大學近日舉辦「Garmin講座教授暨學者獎金基金」頒獎典禮，以及「台大‧Garmin教師宿舍」落成典禮。典禮由校長陳文章主持，並邀請捐贈方－台灣國際航電（Garmin）創辦人暨董事長高民環出席，共同見證合作成果。

「台大．Garmin教師宿舍」外觀。（圖／台大）

全新落成的「台大．Garmin教師宿舍」設有14戶多房型宿舍，1樓規畫為生活服務空間，結合講座教授制度與優質居住環境，協助教師安心研究與教學。宿舍位於溫州街巷內，基地面積495平方公尺，地上6層、地下2層，設置機械與無障礙停車位，外觀延伸自台大農業陳列館建築語彙，兼具人文與現代美學。

廣告 廣告

Garmin董事長暨創辦人高民環與夫人趙郁芬女士參觀已完工的「台大．Garmin教師宿舍」。（圖／台大）

今年邁入第二屆的「Garmin講座暨學者獎金基金」，由Garmin董事長高民環親自頒獎，表彰在研究與教學上表現傑出的教師。「Garmin講座教授」包括光電所特聘教授孫啟光、電機系特聘教授劉致為及材料系特聘教授高振宏；「Garmin學者」則有機械系教授藍兆杰、電機系助理教授藍嘉雅、李念澤及光電所助理教授黃亦騰。每位受聘者每年可獲3萬美元獎勵金，任期3年，可續聘1次。

「台大．Garmin教師宿舍」內佈告欄設置高民環伉儷銀色雷雕素描銘牌，傳遞高氏家族對母校台大的深厚關懷與支持。（圖／台大）

陳文章表示，高民環得知台大百歲校慶計畫後，主動關心校務發展，除設立講座與學者制度外，更追加捐款支持教師宿舍興建與維修，完善攬才、留才方案。「台大．Garmin教師宿舍」落成，不僅是硬體建設的里程碑，更象徵台大在國際化師資發展上的重要一步。

高民環則說，他長年關心母校發展，並感受到台大團隊的行動力與教師對教育的熱忱。獲各界肯定後，他決定再捐贈500萬美元，擴大基金規模，新增10名獎助名額，並納入理學院的物理、數學及化學等領域。

高民環1971年畢業於台大電機系，1977年獲美國田納西大學電機博士學位。兩年來透過美國高氏家族基金會，共捐贈台大2500萬美元，成立「Garmin講座教授暨學者獎金基金」與「Garmin教師宿舍興建暨維修基金」，展現對母校台大教育永續發展的深厚承諾。

更多中時新聞網報導

羅志祥照顧病母笑就是孝

台大兒科值班醫 時薪900元引議

白內障手術藥缺2年 醫不敢開刀