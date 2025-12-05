台大新月台前員工控非法解雇 校方：無違法已找外部專家調查

前咖啡師屈弘仁表示，「一個校外人士來這裡兼職，會遇到這麼極權的一個地方，然後用那種我也常講溝通是最低的成本，但連這個成本都不願意，當面通知被解雇了 ，但之前在群組裡面也說了，如果對一個員工的行為不滿意，你可以照程序。」

臺大主任秘書王大銘指出，「跟學生當事人談權益，這學校是義無反顧，而且應該要做的事情。工會的部分，我相信所有的工會的協商，這個都有相關的法律的依據，只要是法律允許的我們都一定會配合做。」

新月台前員工控訴，事件爆發後，他們曾聯名向校長陳文章，檢舉職場霸凌和不法侵害，結果卻反而遭到違法解雇和打壓。他們希望校方能出來面對，撤回非法解雇，同時調查新月台職場霸凌事件，還給員工一個公道。

台大校方回應，員工中有2人涉及法律問題遭解雇，1位自願離職，其他同仁到今日都還在職，沒有違法解雇；基於保障勞工權益，會協商處理人事變動；並強調已找外部專家成立調查小組，會儘速回覆陳情人調查結果。

