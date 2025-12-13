台大新月台勞資爭議延燒 校長續任投票高教工會與學生抗議 校方回應了

高教工會與學生13日前進陳文章續任校長會議現場抗議「霸凌首謀 退出台大新月台」。廖瑞祥攝



台灣大學今（13）日召開校務會議，進行校長陳文章的續任投票，不過也引來了高教工會與學生團體到現場抗議日前爆出的新月台勞資問題，場面緊張。他們訴求「霸凌主謀，退出新月台」，點名台大副校長丁詩同與台大國際長袁孝維是濫權霸凌首謀，要求台大撤回違法解僱等勞資爭議，對此，台大也發出聲明回應。

新月台員工日前控訴，執掌新月台管理的副校長丁詩同、國際長袁孝維違反勞基法與侵害勞動權益，員工因受不了過勞與動輒遭斥責，連署向校長陳文章陳情，未料隨即遭解僱。今天上午高教工會再度與學生團體前往校務會議，持布條、標語，欲從行政大樓側門前往第一會議室，台大則早已拉下鐵門，工會僅能隔著鐵門喊話。

高教工會研究員陳柏謙質疑，台大解僱前是否給予員工答覆說明的機會？台大稱新月台明年就要外包經營，欲藉此清空人力並與員工談解僱資遣，近日台大人事室以隱私為由，一對一私下找員工談判，員工訴求包括權益談判需公開且透明，工會要求霸凌首謀「園丁集團」必須退出新月台經營。

台大隨後發布新聞稿表示，並無大量解僱員工一事，「紀念品辦公室暨新月台 Café」員工中有2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書等情事，涉及法律問題而遭到解僱，目前已在司法偵查程序中。1人自願離職（工作到12月4日）。其餘14位同仁（3位全職，11位兼職）直至今日皆仍在職中，並無違法解僱事宜。

台大提到， 有關「紀念品辦公室暨新月台 Café」的未來營運方向，台大已知會新月台員工，將先依原來的經營模式再營運1年，並由主管及員工共同集思廣益，共商如何使該單位的營運更符合原先設立的宗旨，並讓工作環境更符合員工發展和期待。台大校方已由人事室將相關勞資協商通知知會「紀念品辦公室暨新月台 Café」同仁，並約時間相談。台大會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

台大強調， 關於涉入本案人員稱台大涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，台大已於11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查。為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台灣大學工會代表。陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。

對於高教工會的抗議，台大也批，高教工會刻意忽視台大日前已經對外的公開說明及承諾，今日仍執意在校園內再次進行滋擾行為，嚴重影響校園安寧及教職員工生等校務會議代表參與大學自治及行使權利，台大對此深感遺憾。

