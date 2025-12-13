台大新月台爭議延燒 校長續任會議外再抗議
[NOWnews今日新聞] 「陳文章出面解決」、「霸凌首謀退出新月台」。高教工會與台大校內外社團學生今（13）聚集在行政大樓外高喊口號，日前已經在校內連署約500人，期待趁台大舉辦校長陳文章續任會議投票時，讓更多校務會議教職員生代表了解訴求，並有學生出入口發放文宣說明心聲、說明勞資爭議。校方表示，遺憾工會忽略日前承諾，執意在校內滋擾影響校園安寧及校務會議代表參與大學自治。
高教工會上周五（5日）在台大校內抗議，學校「新月台」紀念品店及咖啡店，因長期人力不足，加上預計在今年底結束營業改由外包，因此爆發勞資爭議，包含咖啡師屈弘仁實名檢舉違反《勞基法》，隨後，員工蔡梨敏與12名員工具名向校長陳文章遞交陳情書，並要求保障吹哨者工作權；但屈、蔡二人相繼遭解僱。
此外，更有副校長丁詩同與國際長袁孝維來校內調閱監視器等作法；工會批評丁利用校長出國期間，進行報復性違法解僱。校方則回應，無違法解僱情事，並稱涉法律問題才解僱二人，調查已啟動，將儘速回覆。
高教工會相隔一周後，再度在校內集結抗議，研究員陳柏謙指出，台大校方至今仍然是置之不理，僅重複已成立霸凌調查小組明年展開調查作為擋箭牌；丁與袁兩人被員工私下稱為「袁丁集團」，調查期間不但不動如山，更讓兩人繼續牢牢掌握實際管理、影響台大新月台的絕對權力。希望在會議時，可以讓多校務會議教職員生代表清楚瞭解新月台的重大勞資爭議。
台大學生也表示，這一週內的時間，從新月台到社科院前擺攤，希望拒絕學生、員工的心聲，他們冒著風險簽下名字連署，5天內線上線下表單一共有500多人。不僅有不少同學都在台大工作，遇到勞動權益被侵害，大家都心有戚戚焉。
在入口發放心聲的傳單寫著「作為台大學生，我們無法接受我們學習的環境裡，自己或是我們的同學、朋友，隨時可能遭受基本權的侵害。我們想要一個合法、健康的工作與學習的環境」等字詞。
台大校方再度澄清，無大量解僱員工，「紀念品辦公室暨新月台 Café」員工中有2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書等情事，涉及法律問題而遭到解僱，目前已在司法偵查程序中。1人自願離職（工作到12月4日）。其餘14位同仁（3位全職，11位兼職）直至今日皆仍在職中，並無違法解僱事宜。
新月台未來營運方向，台大已知會新月台員工，將先依原來的經營模式再營運1年，並由主管及員工共同集思廣益，共商如何使該單位的營運更符合原先設立的宗旨，並讓工作環境更符合員工發展和期待。臺大校方已由人事室將相關勞資協商通知知會「紀念品辦公室暨新月台 Café」同仁，並約時間相談。
台大表示，高教工會刻意忽視臺大日前已經對外的公開說明及承諾，今日仍執意在校園內再次進行滋擾行為，嚴重影響校園安寧及教職員工生等校務會議代表參與大學自治及行使權利，台大對此深感遺憾。
