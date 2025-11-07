台大新選15百大貢獻 倡議健保、原民研究入列

（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學即將邁向100週年，今天公布新的15件「台大百大貢獻事蹟」，時任公衛所長陳拱北等人提出「全民健保」政策方向，以及日治時代延續至今的台灣原住民族研究入列。

台大將於民國117年迎接百年校慶，113年11月公布24件百大貢獻事蹟，包括首名獲諾貝爾獎的台灣人李遠哲、稻作改良促成蓬萊米培育、烏腳病防治等。

事隔一年，台大校長陳文章今天舉行記者會，公布第2波百大貢獻事蹟共15件，其中包括「全民健康保險制度的倡議與建制」，由時任公衛所長陳拱北提出政策方向，後續多名教授參與政府政策規劃。如今全民健保已成為台灣社會安全與醫療保障的重要基礎，受到世界關注。

另一件事蹟是「台灣原住民知識傳統的確立－從調查分類到夥伴關係」，可追溯自日本殖民統治時代（1928年）移川子之藏成立的土俗人種學講座，伊能嘉矩收集大量文獻，以及戰後逐步轉型為知識共構，奠定為專業學科。

電機系教授李琳山推出全球首套中文語音辨識系統，讓電腦首次能「說出」華語，他研製的「金聲三號」比Apple Siri早了16年，備受國際推崇，也入列台大百大事蹟之中。

另一個入選百大的事蹟是「推動感染控管，引領台灣防疫新局」，涵蓋SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、H1N1（流行性感冒）、COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）等疫情中，台大教授謝維銓、張上淳等人在感染防治體系中扮演的關鍵角色。

陳文章表示，百大貢獻事蹟都經過嚴謹遴選，象徵全體師生及校友近百年來的努力。台大也盼能募集到100人捐款新台幣1000萬元以上，成立「創校百歲基金」，用以攬才、留才、學生的獎學金及校園硬體建設上，目前已有80人捐款。（編輯：管中維）1141107