台大早產兒回娘家活動（1） (圖)

雖然暌違6年再度殺進超級500系列的澳洲公開賽男單4強，可惜世界第6、台灣一哥周天成今再度挑戰決賽資格時，在經歷1小時又26分鐘激戰後，可惜最終遭到逆轉以1比2世界第14、印度塞恩(Lakshya Sen)後再度無緣決賽。雖然與塞恩的對戰紀錄以4勝2負領先，但周天成今年9月香港公開賽以21比23、19比21負於塞恩，想不到兩人時隔不到兩個月再度交手。第一局，周天成一開始就連下4分取得領先，並且在8比5時再打出一波5比1攻勢，將差距拉開到13比6，雖然在16比8時被對手連下4分，一度追到16比12，但幸好小天持續保住領先地位後，最終以21比17先拿下首局。第二局，周天成還一度從3比4連下4分，以7比4反超；但在9比6遭對手連下6分，反倒以9比12落後，雖然小天連追3分，雙方形成12比12，周天成一度以20比18取得2個賽未點，但被對手化解了3個賽末點後，周天成以22比24讓出平手。關鍵第三局，周天成一開始就處於0比3、1比6不利的局面，可惜一路落後下，雖然在12比20化解了兩個賽末點，但可惜最終還是以15比20吞敗，二度無緣澳洲公開賽男單決賽。

