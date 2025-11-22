台大早產兒回娘家活動（1） (圖)

其他人也在看
Google 打開 iPhone 大門，Pixel 10 可以直接 Quick Share 去 iPhone
文章來源：Qooah.com 目前 Google Pixel 10系列機型可以通過快速分享（Quick Share）跨平台向 iPhone 傳輸檔案。該功能將在本週開始推送更新。 快速分享不僅極大的改善了 Android 和 Apple 平台之間裝置的數據交互體驗，還為 Pixel 用戶提供新的檔案傳輸方式，不用依賴於雲盤或即時通訊應用。 一直以來，Google 反饋跨裝置傳輸流程繁瑣，影響使用體驗。快速分享功能正是針對該問題進行的改善。 目前快速分享功能適配於 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 和 Pixel 10 Fold 機型，能通過系統內置的快速分享直接檢測到 Apple 裝置。 當裝置附近存在 iPhone、iPad 或 Mac 時，只需要點擊「快速分享」，然後在下拉的裝置列表中選中所需 Apple 裝置即可。需要注意的是，Apple 用戶需將 AirDrop 設定為「對所有人開放10分鐘」。 快速分享功能先通過藍牙搜尋裝置，後續切換為 Wi-Fi 進行實際檔案傳輸，該過程檔案沒有中間流轉，所以不會經過外部服務器，更加安全。整體操作體Qooah ・ 8 小時前
德首份「太空安全戰略」 加速發展攻防能量
記者潘紀加／綜合報導 德國19日發布首份《太空安全戰略》，揭示10項核心發展目標，將推動3項具體策略，並與區域盟邦合作，建立攻擊與防衛能量，有效提升歐洲的太空青年日報 ・ 10 小時前
全台首創移動式水果清洗系統亮相 採後30分鐘出貨啟動產地後處理革命
由農業部指導、國立高雄科技大學與創美工業股份有限公司研發的「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」今日正式對外發表。這是全臺第一套能直接開進果園、現場啟動的行動化清洗設備，能在採收後 30 分鐘內完成清洗、乾燥、分級與包裝流程，被視為台灣水果後處理解決方案的一項重大突破。品觀點 ・ 18 小時前
星座理財(11月24日～11月28日)－巨蟹座（6月22日～7月22日）偏財運佳 有利進帳
木星巨蟹，位於後段，繼續逆行狀態。偏財運勢理想，專業進帳的機率十分旺盛，然而由於健康運勢並不理想，即便賺錢機會旺盛，還是要找機會多休息。貴人磁場活絡，並且就在身邊。愛情運勢也如此，美麗的邂逅值得營造與掌握。投資求財，市場紛擾之際，就線論線為宜。幸運物與色彩：蛋白石與茶色；幸運數字：4、3、1、7及其組合。工商時報 ・ 6 小時前
鈊象 股價逆風持穩
鈊象（3293）上周五以757元作收，單周漲幅1.88％。21日台股大跌，鈊象表現相對持穩，相較大盤，鈊象單日股價漲幅0.93％，成交量達5,876張。工商時報 ・ 6 小時前
亞柏捷報！印尼挑戰賽男單王渝凱、女雙宋奕萱/周芸安明爭金
BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯合會）在印尼舉行的挑戰賽，台灣亞柏球團男單王渝凱以及新搭檔的女雙宋奕萱/周芸安雙雙晉級決賽，將於明日挑戰金牌。太報 ・ 15 小時前
地方民代1/3任一性別保障 婦團肯定地制法改革
（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。中央社 ・ 15 小時前
Google駁斥Gmail郵件內容被用於訓練AI傳聞，澄清「智慧功能」設定僅用於個人化服務
針對近期在社群媒體上瘋傳、指稱Google已更改政策，並且將使用用戶的Gmail信件內容與附件訓練AI模型等說法，Google後續發出聲明嚴正駁斥，強調這些報導具「誤導性」。Mashdigi ・ 11 小時前
OpenAI發表「ChatGPT for Teachers」教育專用版，提供美國基礎教育教師免費使用至2027年6月
OpenAI 宣布推出專為教育工作者打造的 AI 模型服務「ChatGPT for Teachers」，首波將鎖定美國市場，針對經過驗證的 K-12 (幼兒園至高中) 基礎教育教師、學校職員及管理者，提供免費使用至 2027 年 6 月的優惠，將協助教師更有效率地利用備課時間，並且在安全的環境下進行協作。Mashdigi ・ 11 小時前
美國烏克蘭官員將在瑞士召開會談 商討終戰方式
（中央社基輔21日綜合外電報導）一名烏克蘭談判代表今天表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。中央社 ・ 13 小時前
華航飛美航班塑膠袋捲入發動機 急返回檢查
華航飛美航班塑膠袋捲入發動機 急返回檢查EBC東森新聞 ・ 15 小時前
中國副總理：經貿應繼續成為中美關係壓艙石
（中央社台北22日電）中國國務院副總理何立峰昨天在北京會見前美國國家安全顧問、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行副主席哈德利表示，中美擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。中央社 ・ 16 小時前
XAI透明選胚準確率突破75%（1） (圖)
醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞（圖）日前發表相關研究成果。中央社 ・ 14 小時前
想逃？巴西最高法院：「電子腳鐐被破壞」 下令逮捕前總統波索納洛
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因謀畫未遂政變，今年9月遭重判27年有期徒刑，目前配戴電子腳鐐在家軟禁。巴西最高法院22日下令預防性逮捕波索納洛，理由是電子腳鐐遭破壞，顯示他有意逃亡。太報 ・ 13 小時前
西濱高架化利弊？專家看好安全提升 提醒「景觀衝擊、噪音震動」
台61線西濱公路高架化議題持續延燒，外界長期把西濱稱為「窮人的高速公路」，面對中央推動新北至苗栗段23處平交路口立體...聯合新聞網 ・ 12 小時前
胃炎處方藥試驗不合格！食藥署下令啟動回收作業
食藥署公布，用於治療胃炎等疾病的處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」因溶離試驗結果不符規定，已要求全面下架回收。食藥署表示，有疑慮的產品目前已售出145萬顆，已要求廠商在12月11日前完成回收。另外，食台視新聞網 ・ 13 小時前
男子街頭持棍攻擊路人又藏毒 三重警當場逮捕並查出毒品
記者蔡琇惠／新北報導 新北市三重區三和路四段382巷口今（22）日09時33分許發生…中華日報 ・ 16 小時前
蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學
繼近期推出引發熱議的高價編織配件iPhone Pocket後，蘋果再度宣布與洛杉磯藝術家暨工業設計師Bailey Hikawa合作，推出一款名為「Hikawa Phone Grip & Stand」的MagSafe手機支架，能透過磁吸形式固定在iPhone (或同樣支援磁吸的手機)當作握把或支架配件使用。Mashdigi ・ 10 小時前
羽球》苦戰1小時又26分鐘三局大戰吞敗 周天成二度於澳洲男單4強止步
雖然暌違6年再度殺進超級500系列的澳洲公開賽男單4強，可惜世界第6、台灣一哥周天成今再度挑戰決賽資格時，在經歷1小時又26分鐘激戰後，可惜最終遭到逆轉以1比2世界第14、印度塞恩(Lakshya Sen)後再度無緣決賽。雖然與塞恩的對戰紀錄以4勝2負領先，但周天成今年9月香港公開賽以21比23、19比21負於塞恩，想不到兩人時隔不到兩個月再度交手。第一局，周天成一開始就連下4分取得領先，並且在8比5時再打出一波5比1攻勢，將差距拉開到13比6，雖然在16比8時被對手連下4分，一度追到16比12，但幸好小天持續保住領先地位後，最終以21比17先拿下首局。第二局，周天成還一度從3比4連下4分，以7比4反超；但在9比6遭對手連下6分，反倒以9比12落後，雖然小天連追3分，雙方形成12比12，周天成一度以20比18取得2個賽未點，但被對手化解了3個賽末點後，周天成以22比24讓出平手。關鍵第三局，周天成一開始就處於0比3、1比6不利的局面，可惜一路落後下，雖然在12比20化解了兩個賽末點，但可惜最終還是以15比20吞敗，二度無緣澳洲公開賽男單決賽。更多新聞推薦• 更多》羽球最新報導麗台運動報 ・ 17 小時前
XAI透明選胚準確率突破75% 生殖醫學助孕更安心
（中央社記者黃旭昇新北22日電）生殖醫學領域新突破，醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，能清楚呈現選胚依據，大幅提升醫病共享決策品質，讓備孕夫妻療程更安心。中央社 ・ 16 小時前