台大早產兒回娘家活動（2） (圖)
台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒。6歲的茵茵（左）出生時僅718公克，她22日以「學姊」身分參加台大醫院早產兒回娘家活動，盼能帶給其他早產兒家庭希望。
中央社記者沈佩瑤攝 114年11月22日
