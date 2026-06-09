台大期末停電摸黑快中暑！校方認了「早知設備異常」：原定這天汰換

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記者周佩怡／台北報導

本週為台大期末考週，卻驚傳突然停電。（圖／資料照）

台灣大學正值期末考週，今（9）日上午卻發生停電事故，不少學生被迫摸黑應試，甚至得打開手機手電筒照明作答。有學生抱怨，考試長達2個多小時「只有前5分鐘有燈」，直呼「考到流汗、快中暑」。對此，台大表示，此次故障的高壓設備其實早在例行巡檢時就已發現異常徵兆，原定於6月21日進行汰換施工，未料設備提前故障，導致部分館舍停電。

台大本週進入期末考週，不料今天上午卻傳出停電狀況。校方表示，今天上午約9時30分，第一活動中心高壓設備發生故障，造成部分區域停電，鄰近的綜合教學館等館舍也受到影響，因而干擾部分課程及教學活動，停電發生後已立即啟動緊急應變機制，由總務處及專業維修單位進行設備檢查與搶修，並於中午12時左右恢復供電。

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針對外界質疑設備維護情況，台大說明，此次發生故障的高壓設備，總務處日前例行巡檢時已發現異常徵兆，並著手規劃設備汰換作業。

然而，由於高壓設備更新涉及整體饋線規劃，施工期間須安排相關館舍同步停電，也需配合廠商備料與工程排程。考量目前正值期末考週，為避免影響教學與考試，原已協調將停電施工安排於6月21日進行，未料設備在施工前提前故障。

台大指出，後續仍將依原定計畫完成設備汰換作業，並持續加強各館舍高壓設備巡檢與更新，以維持校園供電穩定。對於停電造成師生不便深感抱歉，授課教師可依課程需求採取彈性處理措施，以維護學生受教權益及教學品質。

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