台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修

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台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。

台灣大學本周為期末考周，但9日上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。（中央社資料照）

台大透過文字說明，今天上午約9時30分，包含第一活動中心發生高壓設備故障，造成部分區域停電，鄰近的綜合教學館也受到影響，部分課程教學活動因此受到干擾；校方已於第一時間啟動緊急應變機制，由總務處及專業維修單位立即進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。

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台大校方指出，本次突發跳電高壓設備，總務處已在日前例行巡檢時查覺異常徵兆，並積極籌辦設備汰換，由於高壓設備汰換涉及整體饋線規畫，施工時必須安排相關館舍同步配合停電、廠商備料與排程。考量期末考周教學與考試任務繁重，為了將干擾降到最低以確保師生權益，原已協調將停電施工時間排定於不影響正常教學的星期日（6月21日）進行，將照計畫進行整體汰換。

台大校方表示，總務處將持續加強各館舍高壓設備電力巡檢，在確保供電安全前提下，加速完成既定設備更新，維持期末考期間及未來校園供電穩定；今天停電期間造成師生不便，校方深表歉意，授課教師可視課程需求彈性處理，以維護學生受教權益及教學品質。