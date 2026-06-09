即時中心／徐子為報導



台灣大學今（9）天上午發生停電，由於本周適逢期末考周，讓不少學生得「摸黑考試」。對此，台大校方表示，今上午9時30分左右，因高壓開關跳脫，造成停電，經緊急搶修後，已於中午12時左右恢復正常供電。





有學生在社群平台Threads上發文表示，考試時間長達2小時，但「只有前5分鐘有燈」，並發出現場照片，畫面顯示教室內一片昏暗，不少學生拿手機開啟手電筒功能照明，呈現「一手持手機、一手作答」的畫面。學生也抱怨「考到流汗，快中暑」。



對此，台大校方說明，今上午約9時30分，包含第一活動中心發生高壓設備故障，造成部分區域停電，鄰近的綜合教學館也受影響，部分課程教學活動因此受到干擾；校方已於第一時間啟動緊急應變機制，經相關人員進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。



台大總務處表示，若各館舍後續仍有供電異常情形，可向配電室反映，將由總務處同仁前往協助確認與處理。



台大校方提到，本次突發跳電高壓設備，總務處已在日前例行巡檢時察覺異常徵兆，並積極籌辦設備汰換。

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原文出處：快新聞／台大期末考週停電！學生得「流汗摸黑考試」 校方認了：已搶修

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