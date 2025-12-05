台大校內爆勞權爭議 工會批違法、校方澄清

▲高教工會與台大新月台的正職及兼職員工、各學生社團與勞工團體數十人，手持布條、看板，高喊「第一學府，無良雇主」、「台大新月台，勞權斷頭台」、「檢舉職場霸凌，慘遭違法解雇」、「台大校長陳文章，出來面對！」口號。（圖／高教工會提供）

[NOWnews今日新聞] 台大校園內的「新月台」為紀念品店及咖啡店，但近日卻爆發勞權爭議。高教工會與台大新月台的正職及兼職員工，以及學生團體今（5）日在店外抗議，呼籲校方還員工公道。台大表示，無違法解僱事宜，也並未延宕處理陳情，目前案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。

新月台去年底重新揭牌營業，但是二樓販售輕食飲料的咖啡廳，人力長期不足，甚至需要紀念品展售中心、無餐飲經驗員工來支援。高教工會批評，台大副校長丁詩同與國際長袁孝維先是來店調閱監視器，隔幾日更有警察、校警、學校律師等把監視器扣押帶走，近乎戒嚴時期軍警情治人員進入大學校園搜捕。

新月台Café的咖啡師屈弘仁因此在10月19日，向勞動部職業安全衛生署實名檢舉，以違反勞基法等，要求勞檢。10月28日正職員工蔡梨敏與其他12名員工一起具名寫陳情書，向台大校長陳文章檢舉，並特別要求應依法保障吹哨者及陳情者之工作權。當天收到回復將交由專人處理，後續屈、蔡相繼遭解雇。工會批評，丁詩同藉著台大校長陳文章出國期間，秋後算帳報復式地違法解雇。

另，工會表示，11月又有2名新月台員工遭解雇，但台大後續撤回解僱，暫時繼續聘用至12月底。而9月時台大決定將新月台將外包，因此咖啡店將在本月底停業，因此由丁詩同秘書與所有兼職員工個別洽談「解雇資遣」，但約談卻變調稱唯有簽下「同意書」才能夠向學校申請資遣費。

台大今發聲明表示，「紀念品辦公室暨新月台Café」員工中有2人因涉及法律問題而遭到解僱，1位自願離職（工作到12月4日），其餘同仁直至今日皆仍在職中，並無違法解僱事宜。台灣大學會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。

