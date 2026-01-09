風評：2026年全球經濟最大風險─AI泡沫與中美關係

全球經濟「意外安度」2025年之後，2026年可能延續去年甚至更高的風險，今年全球經濟應該還是動盪不安、風險走高的1年。

回顧去年，從年初1月川普的回歸白宮開始，全球經濟就一直在川普的威脅與陰影中顫抖。他上任就對中國、加拿大、墨西哥等國祭出「芬太尼關稅」，4月初更形同對所有國家「宣戰」似的公布他的「對等關稅」，從最低10%的基礎關稅到最高超過50%不等，沒有一個國家可以倖免；對美國採報復還擊的中國，在幾番對打之後，更是把關稅拉高到超過100%。

當時，所有的專家、市場分析師都對經濟前景持極度悲觀態度，認為高關稅阻礙與破壞國際貿易、壓低經濟增長、帶來資源效率降低…….，特別是始作俑者的美國，外界認為發動關稅戰會讓美國成長走低、通膨走高。

但最後的結果算是出乎意料的好，美國經濟表現堪稱亮麗，全年成長率預估可到3%左右，單季甚至超過4%；財長貝森特在12月接受媒體訪問時，不無得意的說：「經濟表現比我們預期的還要好……我們今年仍將以3%的實質GDP成長收尾」；雖然失業率上升到4.6%，但通膨降溫到2.7%，美國經濟表現出驚人的韌性。

中國經濟則是直接面對川普對等關稅最強大的打擊，對美出口直線下滑減2-3成，內部的消費不振、房地產持續低迷還是無解，頗有「內憂外患」之態勢。但最終中國經濟全年經濟成長率仍維持在5%之外，更讓外界訝異的是，即使對美出口因關稅戰大跌，但中國有效又快速的分散市場到其它地區，去年前11個月的貿易順差就超越1兆美元，此外，在科技與傳統產業（汽車）方面都取得相當的成果，中國經濟與產業同樣也展現出韌性。

既然美中這2大經濟體展現了韌性度過關稅戰，即使歐盟與日本經濟表現仍弱勢、在1%上下徘徊，但全球經濟仍能有3%以上的表現，依照IMF（國際貨幣基金）10月的預測是上修為3.2%。雖然是「跌跌撞撞」，但全球經濟還是安然度過2025年。

更意外的是在強力的關稅戰影響下，2025年全球貿易仍取得相當幅度的成長。依照聯合國貿易和發展會議（貿發會議）去年12月發佈的年終《全球貿易更新》報告顯示，在東亞、非洲和南南貿易推動下，2025年全球貿易額將增長約7%，創下35兆美元的紀錄。

不過，在安度去年的「川普震撼」之後，今年卻可能面臨比去年更大的風險，國際機構對今年全球經濟成長率的預測值普遍低於去年，例如經濟合作與發展組織（OECD）估計，今年全球經濟增長將放緩，從2025年的3.2%降至2026年的2.9%。

2025年經濟表現的重要助力之一是AI的熱潮，直接帶動產業、就業、經濟、還有金融市場的熱潮。但在去年的「激情過後」，對於AI是否已有泡沫、甚至泡沫何時會破滅的說法不斷出現。

鑑於各種泡沫：無論是最常見的股市泡沫、房市泡沫，或是較少見、歷史上鐵路泡沫、鬱金香泡沫、網路泡沫….，往往要真的破滅、在「驗屍」時才能斷言泡沫的出現，因此縱然擔心AI泡沫的說法去年就不斷出現，現在還是無法預測今年的AI泡沫是否會破滅，而這也是今年最大的風險。

此外，去年雖然關稅戰打得如火如荼，但從最後的結果來看，中美2大經濟體展現韌性、算是安度關稅戰，這算是全球經濟的定海神針。

今年中美兩國關係的走向，在去年10月底「川習會」之後，兩國停止了貿易戰與關稅戰，接著4月川普要訪問中國，年底前習近平也可能回訪美國，兩國關係看似向好。不過，這種看法恐怕也過於樂觀，因為無論從短中長期觀點看，中美關係都沒有穩定、樂觀的基礎可言。

以今日中美之間看似和緩、穩定的關稅戰休戰協議而言，在川習會的協議與共識中，都已明白的說出休戰1年、雙方各自撤回原先已宣布或實施的制裁手段：以中國而言，最重要的是稀土牌，以美國而言，最重要的是更嚴厲的實體管制、晶片封鎖、還有港口費。因為雙方硬幹都要受重傷，休兵1年的協議，明白表示這不是「長期和平協議」，中美終究要再對打，這個時間點，最快就是今年10月。

更長期的看，中美的競爭與角力已經是成形的結構，這個結構不會因為簽下幾個協議、或是一位較溫和的政客上台而有所改變，頂多只是激烈程度與方式上的差異罷了。在這種結構下，中美隨時可以、也會因各種細故而再次碰撞。當然，更短期的變數還有反覆不定的川普因素。

2025年的經濟情勢始於川普震撼、但之後逐漸消化變因而回穩、漸入佳境，上半年預測的最壞情況都未發生。2026年延續之前較穩定的情勢，但其實背後充滿風險與變數，甚至風險可能比去年大，今年全球經濟應該還是動盪不安、風險走高的1年。

