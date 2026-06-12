台大校園A停車費！餐廳老闆「靠1招」騙過車牌辨識 逃漏3720元下場慘了

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台大校園一間經營餐飲的老闆，為了省停車費，竟將享有月租優惠的A車車牌，掛在B車上，騙過學校車牌辨識系統，進入校園停放，經校方提告，近日遭判刑4個月。（本刊資料照）

台大校園傳出詐騙停車費的案件，一名在校園內經營餐飲的男子阿俊（化名），為了讓妻子的自小客省下臨時停車費，竟異想天開將有月租優惠的車牌，利用燕尾夾「A牌掛B車」方式夾在妻子自小客車上，藉此騙過台大車牌辯識系統，直到校方獲報追查，案件才曝光。台北地院法官認定，阿俊犯案達13次，累計逃漏3720元，涉犯「以不正方法由收費設備得利罪」，近日判決被告4個月刑期。

燕尾夾A牌掛B車 偷天換日闖關

根據判決書，被告阿俊在台大校園經營餐飲，其名下的A車已向校方申請廠商日間停車證，享有月租優惠，但他看準車牌辨識系統只認車牌的盲點，動起歪腦筋，讓妻子的B車也能夠免費停放在校園。

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從曝光的犯案手法顯示，阿俊駕駛B車進入校園前，會先以燕尾夾將A車車牌，夾在B車上，騙過台大車牌自動辨識系統（LPR）後，再拆下A車車牌，如此一來，B車在校園內停車，就不是以臨停計費。

犯案13次詐3720元 辯自己車子壞了

台大總務處接獲檢舉，調閱車辨紀錄與監視器比對，揪出這起詐騙案件，憤而提告。經查，阿俊2024年12月底和2025年5月間，利用這種「A牌掛B車」偷天換日的手法，累積犯案13次，逃漏停車費一共達3720元。

台北地院審理時，阿俊坦承透過夾車牌方式，讓B車進入校園停放，但他矢口否認犯罪。阿俊辯稱，因為A車壞了，申請月租車牌異動，校方愛理不理，只好出此下策。他也強調，有繳交月租費，本來就享有優惠，而且沒有同時停放兩輛車，不會造成台大損失，自己更不具備犯罪意圖。

台大規定「一車一證」 行為已構成犯罪

不過法官發現，阿俊曾兩度辦理車牌異動，顯然相當熟悉流程，這次卻拿不出再次申請的客觀證據。此外，法官指出，台大停車場明確規定「一車一證」，阿俊利用燕尾夾干擾自動辨識系統正常判讀，已構成「以不正方法由收費設備得利」的犯罪要件。

法官認定，阿俊犯後毫無悔意，還指責台大行政管理有疏失，迄今也沒有賠償校方損失，近日判決他4個月徒刑，得易科罰金約12萬元，全案仍可上訴。

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