台大校長去留確定了！校務會議逾7成同意續任

記者柯美儀／台北報導

台大校長陳文章順利通過續任。（圖／台大提供）

國立台灣大學今（13）日召開臨時校務會議，討論校長陳文章續任案，出席153人，127票同意，順利通過續任，下任任期2027年1月8日至2031年1月7日。陳文章感謝支持，承諾持續堅守台大學術自由、深化人才培育，並與師生、校友齊心迎接下一個百年。

依據「台灣大學組織規程」第七條規定，校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數同意。現校務會議代表共有172人，同意門檻為87票。

台大表示，本次會議出席代表153人（出席率88.95％）於下午4時完成投票，共獲127票同意票，高達總額73.84％同意，通過陳文章續任案，下任任期將自2027年1月8日至2031年1月7日止。

陳文章獲悉續任案通過後表示，感謝校務會議代表的肯定、支持與託付的使命，他深感負重致遠，未來仍毫不鬆懈的全力以赴，讓台灣大學能在面臨快速變化的新科技及新時代之下，能與時俱進，藉以創造新的面貌，迎向新的百年。

陳文章指出，他將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升台大的學術地位。台大作為國內龍頭大學，積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知來導正社會風氣、主動提出高教改革策略和善盡社會責任。

陳文章說，實現台大的願景有賴全體師生、行政同仁與廣大校友的齊心協力。他很榮幸能與台大教職員工生一起繼續同行，凝聚校園成員的智慧與力量，共同為台大開啟下一個百年的新篇章。

