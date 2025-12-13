台大校長續任投票日！學生衝行政大樓抗議「勞資爭議」

記者柯美儀／台北報導

台大今日召開臨時校務會議，討論校長陳文章續任案。（圖／資料照）

國立台灣大學今（13）日召開臨時校務會議，討論校長陳文章續任案。不過，台大「紀念品辦公室暨新月台 Café」近日爆出勞資爭議，高教工會與學生團體在會議地點行政大樓前抗議，要求校方正視「新月台」的職場不法事件。

由副校長丁詩同擔任主任、負責營運管理的「新月台」紀念品店及咖啡店，過去1、2個月遭員工指控，包括「大量違法解雇」以及「藉外包名義清空員工」等情況。高教工會指出，多名員工在今年10月下旬聯名向校長陳文章檢舉職場霸凌與不法侵害，卻未獲實質回應，甚至有帶頭者隨後遭解雇，其他人也陸續面臨壓力。

台大新月台爆勞資爭議。（圖／取自新月台臉書）

今日校務會議進行校長續任投票，工會及學生代表一早即到場舉布條、展示標語，呼籲校方重視勞資爭議。台大勞工社長陳昶安表示，他們近期在校園各角落設攤、發放傳單，讓更多師生了解「新月台」發生的問題，「新月台」存在過度精簡人力與職場霸凌現象，已嚴重侵害勞權，目前工會已收集到約500份連署，要求校方正視並改善相關問題。

高教工會與學生團體在會議地點行政大樓前抗議。（圖／高教工會提供）

台大澄清無大量解僱員工

針對「新月台」相關人事糾紛與勞動議題後續處理狀況，台大強調，並無大量解僱員工，「紀念品辦公室暨新月台 Café」員工中有2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書等情事，涉及法律問題而遭到解僱，目前已在司法偵查程序中。1人自願離職（工作到12月4日）。其餘14位同仁（3位全職，11位兼職）直至今日皆仍在職中，並無違法解僱事宜。

台大表示，關於涉入該案人員稱台大涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，校方已於11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查。為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台灣大學工會代表。陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。

台大也說，高教工會刻意忽視台大日前已經對外的公開說明及承諾，今日仍執意在校園內再次進行滋擾行為，嚴重影響校園安寧及教職員工生等校務會議代表參與大學自治及行使權利，台大對此深感遺憾。

