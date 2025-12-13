台大校長續任投票會議 高教工會場外抗議

台大駐衛警全出動，行政大樓只留一個出入口，也放上臨時欄杆，校務會議代表才能入場。校方嚴陣以待，因為13日的臨時校務會議，針對校長陳文章續任案進行問答與表決，高教工會預告要來抗議。

抗議團體表示，「退出新月台！」

高教工會研究員陳柏謙說：「動不動就要砍員工的時數，動輒用羞辱式的方式對待員工，這就是台大副校長丁詩同和他的伴侶國際長袁孝維的面目。」

高教工會將台大新月台的職場霸凌、勞資爭議與過勞，指向副校長丁詩同和國際長袁孝維，而上週五記者會揭露事實，台大僅以已成立調查委員會搪塞，且校長陳文章早知卻置之不理，為此，勞工社連５天在校內擺攤，已收到5百多份具名連署。

台大勞工社陳昶安表示，「這些甚至有可能是他們身邊的學生身上，他們感到非常的憤慨，感到非常的不解，為什麼我辛辛苦苦考上了台大，卻會長這樣子。」

繞行行政大樓、喊出訴求，要讓校長和所有與會者聽到！台大再以聲明回應，沒有大量解僱員工；有「2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書，而遭解僱，目前進入司法偵查程序中；已知會新月台員工，先依原來經營模式再營運1年。

而遭指涉勞資糾紛與不法侵害，台大11月21日已組成調查小組，皆為外部專家，調查已啟動；但對工會刻意忽視台大日前已對外的公開說明及承諾，仍執意在校園內再次進行「滋擾行為」，深感遺憾。

戒備森嚴，工會與社團學生們只能在廣場與出入口表達訴求，但工會說，校長、副校長和國際長都有開課，接下來請學生們去課堂，表達訴求。