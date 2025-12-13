台大校長陳文章成功續任 獲逾7成同意票

（中央社記者陳至中台北13日電）台大今天召開臨時校務會議，舉辦校長陳文章續任投票。傍晚結果出爐，陳文章獲得逾7成同意票，預計民國116年1月進入第2任，任期將橫跨台大滿百週年（117年）校慶。

台灣大學發布新聞稿表示，今天召開的校務會議，應出席總數172人，出席代表153人（出席率88.95%），下午4時完成投票。陳文章共獲得127張同意票，達應出席總額的73.84%（須過半數同意，門檻為87票），成功通過續任案，任期將自116年1月8日到120年1月7日。

陳文章今天在校務會議中，提出「推動永續發展」、「培育未來人才」、「發展特色研究」、「加強產學合作」、「提升國際影響力」等5大推展方向，期許打造台灣大學成為華人最好的大學，落實「打造世界級學府、展現百年榮耀」的願景及治校理念。

續任案通過後，陳文章感謝校務會議代表的肯定，承諾未來仍會毫不鬆懈地全力以赴，讓台大在面臨快速變化的新科技及新時代之下，能與時俱進，迎向新的百年。

陳文章表示，他將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升台大的學術地位。他強調，台大作為國內龍頭大學，會積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知導正社會風氣，主動提出高教改革策略，善盡社會責任。（編輯：張雅淨）1141213