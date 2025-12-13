台大校長陳文章獲續任 迎向下個百年

▲台大校務會議通過校長陳文章續任案；圖為陳文章於上午會議中進行校務績效說明及回應。（圖／台大提供）

[NOWnews今日新聞] 台大今（13）日舉辦臨時校務會議，辦理校長續任同意案。雖上午逢高教工會跟學生抗議勞資爭議，但順利完成投票，現任校長陳文章以七成同意票通過續任。他表示，作為國內龍頭大學，積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知來導正社會風氣，也會與時俱進迎向新的百年。

臨時校務會議出席總數172人，經出席代表153人、出席率88.95％，並在下午4時完成投票，共獲127票同意票，高達總額73.84％ 同意，通過陳文章校長續任案，下任任期將自2027年1月8日至2031年1月7日止。

投票結果顯示台大校務會議代表高度認同陳校長以「推動永續發展」、「培育未來人才」、「發展特色研究」、「加強產學合作」、「提升國際影響力」五大推展方向，打造臺灣大學成為華人最好大學，落實「打造世界級學府、展現百年榮耀」的願景及治校理念。

依據「臺灣大學組織規程」第七條規定，校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數同意。現校務會議代表共有172人，同意門檻為87票。

陳文章獲悉續任案通過後表示，感謝校務會議代表的肯定，深感負重致遠，未來仍毫不鬆懈的全力以赴，讓台大能在面臨快速變化的新科技及新時代之下，能與時俱進，藉以創造新的面貌，迎向新的百年。他表示，將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升臺大的學術地位。臺大作為國內龍頭大學，積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知來導正社會風氣、主動提出高教改革策略和善盡社會責任。

陳校長說，實現臺大的願景有賴全體師生、行政同仁與廣大校友的齊心協力。他很榮幸能與臺大教職員工生一起繼續同行，凝聚校園成員的智慧與力量，共同為臺大開啟下一個百年的新篇章。

