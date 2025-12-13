台大校長陳文章獲逾7成同意票續任 任期跨越滿百周年校慶

台大今天召開臨時校務會議，舉辦校長陳文章續任投票，雖然場外一度有高教工會與學生抗爭，要求校方正視台大紀念品辦公室「新月台」的職場不法侵害事件，但未影響校務會議投票。傍晚結果出爐，陳文章獲得逾7成同意票，預計民國116年1月續任第2任校長，任期將橫跨台大滿百周年（117年）校慶。

台灣大學13日召開臨時校務會議，進行校長陳文章 （中）續任投票，投票結果傍晚出爐，陳文章獲得超 過7成同意票通過續任案。陳文章感謝校務會議代表的肯定，承諾未來仍會毫不鬆懈地全力以赴。 （圖／台大提供）

台灣大學發布新聞稿表示，今天召開的校務會議，應出席總數172人，出席代表153人（出席率88.95%），下午4時完成投票。陳文章共獲得127張同意票，達應出席總額的73.84%（須過半數同意，門檻為87票），成功通過續任案，任期將自116年1月8日到120年1月7日。



陳文章今天在校務會議中，提出「推動永續發展」、「培育未來人才」、「發展特色研究」、「加強產學合作」、「提升國際影響力」等5大推展方向，期許打造台灣大學成為華人最好的大學，落實「打造世界級學府、展現百年榮耀」的願景及治校理念。



續任案通過後，陳文章感謝校務會議代表的肯定，承諾未來仍會毫不鬆懈地全力以赴，讓台大在面臨快速變化的新科技及新時代之下，能與時俱進，迎向新的百年。



陳文章表示，他將堅守學術自由及校園自主，深化人才培育使命，維護並提升台大的學術地位。他強調，台大作為國內龍頭大學，會積極扮演領頭羊角色，秉持學術良知導正社會風氣，主動提出高教改革策略，善盡社會責任。

台大今天（13日）舉辦校長陳文章續任投票，高教工會與學生社團代表到開會現場抗爭，繞行行政大樓、呼喊口號呼籲校方正視台大紀念品辦公室「新月台」的職場不法侵害事件。校方承諾，一年內維持原經營模式，並設立會談窗口。

高教工會與多位台大學生13日上午在台大行政大樓前舉行「霸凌首謀 退出台大新月台」記者會，要求校長陳文章出面處理台大紀念品辦公室「新月台」勞資爭議案，台大校方拉下行政大樓鐵捲門，學生在外喊口號表達訴求。（中央社）

台大今天召開臨時校務會議，進行校長陳文章的續任投票。工會與學生代表一早就到現場舉布條、標語，希望校方正視勞資爭議，呼籲校方正視台大紀念品辦公室「新月台」的職場不法侵害事件。他們一度前往行政大樓門口欲進入，遭校安人員以圍欄阻擋，雙方沒有爆發肢體衝突，陳抗者改為繞行行政大樓、呼喊口號表達訴求，希望校務會議代表聽到。校方承諾，一年內維持原經營模式，並設立會談窗口。抗議行動約一個半小時結束。