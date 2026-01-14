台大極簡式手術 換心瓣膜隔天出院

隨高齡化，心臟瓣膜疾病患者逐年增加，有別傳統主動脈瓣膜置換術住院天數長，台大醫院14日宣布成功導入並優化「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（TAVR）」照護流程，讓病患人能免於全身麻醉，無需入住加護病房，從傳統需住院5～10天，縮短至最快隔日即可出院。衛福部長石崇良表示，未來將研議是否擴大健保適用對象。

台大醫院心血管中心2024年底起導入極簡式經導管主動脈瓣膜置換術，執行1年，完成30名病患、占33％術後可直接轉往普通病房，其中17名病患占、19％可隔天出院。

廣告 廣告

院長余忠仁表示，因常規幼兒疫苗接種與抗生素進步，感染引起的瓣膜疾病減少，病患族群由兒童轉為長者，且多為瓣膜退化所致。因此，更安全、恢復更快的手術，對高齡患者更具有必要性，而傳統主動脈瓣膜置換，需全身麻醉開胸並讓心臟停止，手術風險高、術後需入住加護病房，約5～10天，恢復期長。

台大醫院內科部心臟血管科主治醫師林茂欣表示，亞洲多數醫院仍沿用傳統經導管主動脈瓣膜置換術，院內2024年底接軌國際，優化整體流程，並延伸至術後照護，導入極簡式置換術，術後不再需要入住加護病房，病人最快可於隔天出院。

置換術為昂貴治療，目前採有條件健保給付，通過者多是非常年邁或多重共病族群。石崇良表示，TAVR是透過導管方式做心臟瓣膜置換，傳統開胸手術直接開心換瓣，但對難承受「大刀」的高齡者，TAVR相對是好的選擇。未來是否可以讓更多人受惠，將參考其他國家建議，依成本效益研議。