台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒

台大驚爆「秒放棄錄取」風波，正取生遭同學嫉妒惡搞17秒被取消資格。（圖 ／翻攝畫面）

台灣大學光電所日前爆出一起離譜的錄取資格遭冒名取消事件，1名陳姓正取生今年3月完成線上報到，原以為順利取得研究所資格，甚至已經獲教授簽核進入實驗室，準備展開研究生生活，然而在6月初，他竟被同學提醒台大系統上顯示他「已放棄錄取資格」，讓他晴天霹靂當下直奔校方查證，才揭開一場因「嫉妒」引起的報到紀錄竄改風波。

陳姓學生表示，他於3月25日確認錄取第一志願台大光電所後立即線上報到，系統也顯示完成程序。不料6月2日同學提醒異常，他登入系統赫然發現自己的錄取狀態竟被標示為「放棄錄取」。他隔天立刻向台大反映，校方調閱後發現5月23日下午3時許，有不明人士輸入陳生的身分證字號及個資登入系統，僅花17秒便成功點選「申請放棄」，導致陳生資格被取消，陳男立即報案。

廣告 廣告

此事件曝光後引發大量網友抨擊，痛批「台大報到也能被人隨便取消？太離譜！」也有人心疼陳生慘遭飛來橫禍，「教授都簽好了還被放棄，真的太衰」，不少人質疑台大系統安全性不足、缺乏二次認證與通知機制，導致如此嚴重的侵害個資事件能被輕易發生。

警方循線追查IP位置，發現登入地點位於南投草屯，一查之下竟是一名與陳生同大學的駱姓同學所為。駱男到案後全盤認罪，坦承自己得知陳生順利考上台大後「心生嫉妒」，並憑藉過去曾偷拍到的陳生身分證資料，於租屋處登入台大系統竄改報到紀錄。整個破壞過程僅花17秒，但足以毀掉別人的升學生涯。

南投地檢署近日偵結，認定駱男已觸犯《個資法》非法蒐集與利用個資，以及《刑法》入侵電腦、變更他人電磁紀錄等罪。不過，因駱男已道歉並獲陳男原諒，雙方達成和解，檢方最終予以緩起訴。所幸台大也已同意恢復陳生的錄取資格，讓這場驚魂記得以圓滿落幕。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

清潔員撿「32元舊電鍋」送拾荒婦！遭褫奪公權1年 法務部回應了

媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟

拒絕分手釀悲劇！女子與遭殺男友遺體「完婚」 他疑遭女方家屬榮譽殺害