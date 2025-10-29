台大毛囊重生突破性研究千萬人關注 網嗨喊：台灣有望成「護髮神山」
台灣學術界的傑出成就再度於世界嶄露頭角，台灣大學研究團隊成功開發出一款外用生髮精華液，能在短短20天內刺激毛囊重生，這項研究一曝光，引爆全球社群高度關注，國外網友紛紛興奮留言：「這簡直比石油還寶貴！」還幽默又帶點政治梗評論：「保護台灣比以往更重要」。
台灣大學醫學工程系教授林頌然領軍的團隊，找到了讓頭髮重生的秘密武器，他們發現皮下脂肪細胞會釋放一種「單元不飽和脂肪酸（MUFAs）」，這就是啟動毛囊幹細胞的關鍵訊號。這個原理被應用到精華液實驗後，證實真的能在約20天內看到毛囊再生反應，研究成果還登上國際期刊《Cell Metabolism》，目前正進行專利申請與臨床前評估。
消息一經發布，《Newsweek》、《The Times of India》與《Daily Mail》等國際媒體爭相報導，標題直接點名：「20天長出頭髮！」簡直是全球禿頭族的福音。東歐媒體《NEXTA》在社群平台X更以「光頭時代告終」為題轉載研究結果，點閱率直接衝破1800萬，留言區根本變成大型護台團，除了「石油梗」，還有更多網友吶喊：「台灣快點量產，我們都等不及了」「保護台灣比以往任何時候都更重要」。
不過，可能別高興得太早，專家提醒目前還在動物實驗階段，接下來還要經過嚴格的人體臨床實驗，方能確保產品的安全性及長期的療效。
台大研究20天生髮！外媒讚「禿頭時代結束」 吸引1800萬人點閱
台灣科研成果再度揚名國際！台灣大學醫學工程系林頌然教授團隊研發出外用生髮精華液,只需20天即可促進毛囊再生,這項突破性研究已刊登於國際期刊《Cell Metabolism》。國外網友在社群平台熱烈回應,有人稱「這比石油還珍貴」、「保護台灣比以往更重要」,讓這項生髮研究意外成為最新的「護台話題」。
